Grande Mosquée d’Alger: un coût de réalisation de près de 900 millions d’euros

Le coût global de réalisation de la Grande Mosquée d’Alger qui sera inaugurée le 1er novembre prochain s’élève à 898 millions d’euros, a indiqué lundi le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

“Loin des surenchères avancées ça et là, le véritable coût global des affectations allouées à la construction de ce monument religieux, civilisationnel et politique est de 898 millions d’euros et non 3 milliards”, comme colporté, a déclaré le ministre sur les ondes de la radio nationale.

“Un budget en monnaie nationale a été affecté aux entreprises de sous-traitance ayant contribué à la construction de ce monument”, a précisé le ministre.La mosquée est la plus grande d’Afrique et la troisième plus grande au monde, après Masdjid Al-Haram de la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine.

Constituant un véritable pôle attractif à caractère religieux, culturel et scientifique, “Djamaa El Djazaïr” se distingue à l’échelle internationale par son minaret, le plus haut au monde, long de 267 mètres et sa salle de prière de 20.000 m2 pouvant accueillir jusqu’à 120.000 fidèles.

Déployée sur une superficie totale de 27,75 hectares sur le territoire de la commune de Mohammadia, la Grande mosquée d’Alger dispose de 12 bâtiments indépendants dont une grande bibliothèque riche d’un fonds bibliothécaire d’un million de livres et pouvant recevoir 3.500 personnes.