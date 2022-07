<span style='text-decoration: underline;'>DÉFILÉ MILITAIRE DU 60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE</span>:<br><span style='color:red;'>Grandiose !</span>

Un défilé militaire grandiose a été organisé hier à Alger pour marquer la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de l’Indépendance du pays sous la supervision le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune.

Organisé au niveau de la route nationale N°11, longeant la Grande Mosquée d’Alger, ce défilé militaire a été marqué par la présence, en qualité d’invités d’honneur, des Chefs d’Etat, ainsi que des représentants de certains pays frères et amis. Il s’agit du président de la République de Tunisie, M. Kaïs Saïed, du président de l’Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, du président de la République du Congo, M. Denis Sassou-Nguesso, du président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, de la présidente de la République démocratique fédérale d’Ethiopie, Mme Sahle- Work Zewdie, le président de la République arabe sahraouie démocratique, Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. D’autres responsables étrangers ont marqué aussi leur présence, à l’instar du président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Mahamat Faki, de la présidente du Sénat italien, Mme Maria Elisabetta Alberti Casellati, de la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla el Menkouche, et du ministre émirati à la Tolérance, Cheikh Nahyane Ben Mabrouk al Nahyane.

Il faut signaler aussi que «ce défilé militaire s’est tenu en présence de Monsieur le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, du président du Conseil de la Nation, du président de l’Assemblée Populaire Nationale, du Premier ministre, des membres du Gouvernement, du Commandant de la Garde Républicaine, des Commandants de Forces, du Commandant de la Gendarmerie Nationale, des Commandants des Régions Militaires et de Généraux-major et Généraux de l’Armée Nationale Populaire», a fait savoir un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Ont été également présents «des hauts responsables de l’Etat, des représentants de la famille révolutionnaire, des responsables des organes médiatiques et de la famille universitaire, ainsi que des représentants du corps diplomatique et des attachés de défense accrédités en Algérie», a ajouté le communiqué.

D’IMPORTANTS MOYENS ENGAGÉS

Le défilé militaire a été marqué par la mobilisation sur le terrain d’importants moyens militaires dont des batteries de missiles S300, systèmes de défense antiaérien « BUK-M3 », des chars, des camions de transport de troupes, des lance- roquettes et autres blindés de l’Armée nationale populaire (ANP) en plus d’un contingent de soldats.

D’autres matériels militaires ont été également engagés tels que des avions de combat de type Sukhoi 30, des hélicoptères de combat, des avions de ravitaillement dans les airs de type Iliouchine et des chars T72 modernisés, des drones de type CH4B. Des véhicules de l’Infanterie mécanisée et motorisé, de l’artillerie, les divers types de véhicules lance-roquettes, divers systèmes d’artillerie contre aéronefs, des divers systèmes de radar, des véhicules blindés légers, des véhicules de reconnaissance et d’assaut ont été également engagés.

Des hélicoptères de la Gendarmerie Nationale, de la DGSN et de la Direction générale de la Protection Civile ont participé aussi à la parade militaire. Des exhibitions de sauts en parachute exécutées par les équipes nationales militaires de saut en parachute, masculine et féminine, ont également empreint cette parade militaire, avant l’entrée des formations des Forces navales constituées de divers bâtiments de guerre et navires polyvalents à l’image de sous-marins, de bateaux de Commandement et de Projection des Forces, de soutien et de support, de Frégates, de Corvettes, de Dragueurs de mines, des navires d’instruction et des navires de recherche et de sauvetage.

Le déroulement du défilé a été caractérisé par une performance brillante et une extrême précision des formations des forces aériennes de l’ANP. Dès l’annonce officielle du lancement du défilé, une formation aérienne de 6 avions d’entraînement avancé L- 39 a décoré le ciel de la capitale aux couleurs nationales, suivie d’une formation aérienne d’un avion d’instruction avancée de transport C-90, accompagné de deux avions d’instruction de base et avancée NIMR L-39. Un escadron de 8 avions d’instruction avancée et appuifeu YAK-130, une formation aérienne de 3 avions de transport tactique C-130, un escadron de 3 avions de transport BE-350 et un avion de transport tactique IL 76-MD ont survolé la tribune officielle installée au niveau de Djamaâ el Djazaïr, sous les applaudissements des invités de l’Algérie. Les pilotes des forces aériennes ont exécuté une opération de ravitaillement en vol par un avion ravitailleur IL-78, accompagné de 2 SU 30-MKI.

Des canons ont tiré soixante salves au début du défilé pour marquer les 60 ans d’indépendance de l’Algérie, avant que des avions des forces aériennes algériennes ne survolent le ciel, décorant la capitale aux couleurs nationales, suivis par une parade des différentes unités des forces de l’ANP. Le défilé, auquel ont pris part 100 formations, a pris fin avec des spectacles artistiques divertissants accompli par Troupe de cornemuse relevant de la Garde Républicaine.

Mohand.S