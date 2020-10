«Grattages», «profilages» et commérages au chevet de la ville d’Oran…

On a appris en début de semaine que «des instructions ont été données par le Wali d’Oran pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver les assiettes foncières destinées aux équipements publics et faire face au détournement de ces lots de terrain de leur vocation initiale». Cette information, telle que présentée par un quotidien de la presse nationale, a plutôt laissé perplexes nos «mauvaises langues» locales qui s’interrogent sur la nature et les contours de ces «détournements de parcelles foncières» au nez et à la barbe de tous les responsables et gestionnaires des structures en charge du patrimoine et de la régulation foncière. On a certes compris que l’instruction du Wali vise à empêcher, ou plutôt à interdire, l’affectation de toute parcelle de terrain disponible et réservée à la réalisation d’un équipement ou infrastructure publique, une école, un lycée, un centre de santé, une agence postale, ou un commissariat … En rappelant cette règle de gestion élémentaire du foncier urbain et de son affectation, lors d’une réunion d’installation des «comités de wilaya chargés du suivi de la situation générale de la wilaya», le wali d’Oran, M. Djari, ne s’attendait peut-être pas à découvrir l’ampleur du déficit de rigueur et de compétence qui règne sur ce terrain de gestion du foncier à Oran. Selon un responsable de structure présent à la réunion, le Wali a été obligé d’expliquer aux acteurs concernés les procédures et la méthodologie de travail devant être suivie et respectée pour chaque secteur d’activité. Les «cellules de suivi», chacune dans son domaine, ont été chargées d’élaborer un programme d’intervention «en coordination avec les chefs de daïra, les présidents des APC et les directeurs de l’exécutif». Un programme devant définir les objectifs et l’impact des opérations retenues, ce qui permettra, assure-t-on, de concrétiser des résultats tangibles dans les domaines de l’environnement, de l’éclairage public des espaces verts, des réseaux d’assainissement, de l’eau potable, ou encore de la préservation des forêts, de la rentrée scolaire, de la prolifération du vieux bâti, des bidonvilles et des logements précaires. Cette nouvelle méthode de contrôle et de suivi des affaires locales par le biais de «cellules spécialisées» répond évidemment aux lacunes et aux échecs récurrents enregistrés sur ce terrain depuis des décennies. Mais peut-on raisonnablement croire au succès et au progrès dans la prise en charge des attentes de la Cité quand on connaît ce terrain local gangréné par le laxisme, la médiocrité, et les seules aptitudes au «grattage» au «profilage» aux commérages, permises par un système perverti.

Par S.Benali