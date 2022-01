<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Grève des joueurs à une semaine du match face au WAB</span>

Décidément, rien ne va dans la maison du club phare de la Mekerra et la situation est dans un état de pourrissement sans précédent.

D’abord, l’entraîneur Slimani a quitté son poste a rejoint le WA Tlemcen, laissant l’Usmba sans entraîneur. Si l’entraîneur n’a donné aucun signe de vie depuis deux semaines, il en est de même pour les dirigeants . Cette situation a poussé les jeunes joueurs recrutés à regagner leurs domiciles. Depuis la fin de la phase aller, ils ont boycotté les entraînements. Une vraie catastrophique vécue par les supporters qui assistent impuissants à ce massacre qui date depuis que l’équipe de l’USM Bel Abbés avait gagné les deux trophées (coupe et supercoupe) en 2018. Les magouilles et les connivences ont saboté la relation entre l’ex coach Chérif El Ouazzani et le défunt président. Aujourd’hui, à une semaine de la reprise du championnat (match de la 16ème journée USMBA – WA Boufarik samedi prochain), on se retrouve avec un club sans joueurs, des réservistes de cru écartés par l’ex entraîneur Brahmi, des dirigeants aux abonnés absents, et aucun sous dans les caisses de l’équipe. Il reste à savoir qu’une quatrième association est née baptisée «fidèles et volontaires de l’USMBA».

B. Didéne