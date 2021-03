<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Grogne dans les bureaux de poste</span>

L’argent liquide fait désormais défaut au niveau des bureaux de poste à travers tout le territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbés.

Cette situation dure depuis maintenant un mois et rien n’a changé depuis. Les bureaux de poste sont pris d’assaut dès les premières heures de la journée par des vieux en quête d’une pension de retraite ou un salaire pour les fonctionnaires. Au niveau du centre payeur, c’est presque une mission impossible d’espérer retirer son argent. L’endroit est très exigu et l’argent se fait rare. Autre possibilité pour les dizaines de milliers de fonctionnaires et retraités, le bureau de la grande poste bâti pendant l’ère coloniale. Si ce bâtiment demeure l’un des sites qui ornent la ville de la Mekerra, son intérieur n’est guère réjouissant. On y voit des centaines de gens entassés et de longues et interminables files. Comment faire, donc, pour retirer son argent à la grande poste de SBA? Il faut d’abord prendre un ticket. A ce stade là, c’est le vrai parcours du combattant. Pour avoir un numéro en dessous du 100 , il faut se lever tôt ou simplement ne pas dormir, car les premiers tickets sont pris à partir de quatre heures du matin, voire avant. Un citoyen nous révéla qu’il avait rejoint la grande poste à quatre heures du matin et avait eu le numéro ‘30’. Un enseignant à la retraite habitant le quartier « Mon Plaisir » a reçu le numéro ‘915’ à huit heures et demie. Ce qui signifie qu’il n’aura aucune chance de voir arriver son tour, car à 13 heures, nous avons lu sur le tableau d’affichage électronique le numéro 300. Pour notre part, nous avons retiré un ticket à 13 heures et notre numéro était à l’ordre de 1.311 signifiant ‘Au revoir’. D’autres se ruent vers le DAB (Distributeur Automatique de Billets) de la grande poste, mais les queues interminables à longueurs de journées sous un soleil de plomb et des averses comme ces derniers jours restent un vrai calvaire pour ne pas dire une torture. La semaine passée, on a même rencontré des Belabébsiens chanceux d’avoir un véhicule prendre d’assaut le petit bureau de poste de la commune de Djenaïne Meskine, sise à prés de 50 kilomètres au nord de Bel Abbés et relevant de la wilaya de Mascara. C’est vrai que le manque d’argent liquide est un problème national, mais ce que nous avons vécu à la Mekerra est harassant !

M. Bekkar