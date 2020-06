<span style='text-decoration: underline;'>CHU Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Guérison de près de 290 personnes du Covid-19 depuis le début de la pandémie</span>

Le nombre de malades guéris du Covid-19 ayant quitté le Centre hospitlo-universitaire (CHU) d’Oran «Dr Benzerdjeb» a atteint près de 290 personnes depuis le début de la déclaration de la pandémie. Une trentaine d’entre eux ont quitté l’hôpital ces deux derniers jours, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication de cet établissement de santé publique.

Le nombre de personnes rétablies de la maladie au CHU d’Oran a atteint 287 personnes qui sont rentrés chez eux, a précisé la même source, faisant savoir que durant les deux derniers jours, 30 personnes ont quitté le service de médecine physique et rééducation fonctionnelle dont le rez-de-chaussée est réservé à la prise en charge du Covid-19. Les patients traités au protocole de la Chloroquine, adopté par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ont été autorisés à rentrer chez eux après que leurs tests se soient révélés négatifs, attestant qu’ils sont guéris totalement du coronavirus, a-t-on souligné. Le CHU d’Oran enregistre un taux de guérison du Covid-19 dépassant les 90% et un taux de mortalité de 1,5 % selon la même source.