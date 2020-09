<span style='text-decoration: underline;'>Le Président Tebboune ferme contre la criminalité</span>:<br><span style='color:red;'>Guerre totale aux gangs de quartiers</span>

Le chef de l’Etat entend impliquer directement la société civile dans la formulation du dispositif anti-gang qui propose des peines allant de 5 ans à la perpétuité en cas d’homicide, assorties d’une amende allant jusqu’à 2 millions de DA.

Le phénomène des bandes criminelles de quartier suscite l’intérêt des plus hautes autorités du pays. Mis à l’ordre du jour du dernier Conseil des ministres, qui s’est tenu avant-hier, sous la présidence du chef de l’Etat, la violence perpétrée par les gangs connaitra désormais une lutte implacable des services de sécurité et de la Justice. Dans ce contexte, le Président Tebboune a mis l’accent sur la nécessité de combattre le phénomène, à travers notamment l’exclusion de toute procédure de grâce pour les personnes condamnées, membres de ces bandes. Cette décision majeure dans la lutte contre les bandes de quartier sera, à n’en pas douter, saluée par les familles qui appréhendaient les grâces, synonyme parfois de retour à l’insécurité dans leurs quartiers. Le président de la République a indiqué, à ce propos, que le phénomène de bandes criminelles de quartiers «ont connu un pullulement ces dernières années, notamment dans les grandes villes à la faveur de la faiblesse de l’autorité de l’Etat». Ce constat fait, le chef de l’Etat préconise le «renforcement des mesures coercitives en vue de protéger les citoyens et leurs biens, de ces bandes criminelles qui sèment le chaos, terrorisent les citoyens et s’adonnent au trafic de drogue en se servant de l’argent sale». L’une des mesures destinées à «désarmer» les gangs consistera à «interdire l’importation, la vente, la possession, l’utilisation ou la fabrication d’armes blanches, sabres et poignards, destinés aux bandes de quartiers».

C’est l’ordre du président de la République, en plus «d’exclure les personnes condamnés, membres de ces bandes, des procédures de grâce».

M. Tebboune a également instruit le ministre de la Justice, à l’effet d’«instituer des mesures légales devant protéger les différents corps de sécurité, chargés de lutter contre ces bandes». Le chef de l’Etat entend impliquer directement la société civile dans la formulation du dispositif anti-gang qui propose des peines allant de 5 ans à la perpétuité en cas d’homicide, assorties d’une amende allant jusqu’à 2 millions de DA. Par ailleurs, le Président a chargé le ministre de la Justice, Garde des Sceaux d’élaborer une loi contre le kidnapping pour préserver la sécurité des citoyens et de leurs enfants.

Concernant l’amendement du Code des Procédures pénales, le Président Tebboune a salué «les dispositions contenues dans ce projet visant la promotion de la Justice pénale à travers la création de deux nouveaux pôles économique et financier, au vu du caractère complexe que revêt désormais la criminalité et de ses mutations qui requièrent l’adaptation des moyens et mécanismes de lutte».

A propos des marchés publics, le dispositif rendu nécessaire par la situation sanitaire exceptionnelle, «permettra d’adapter les règles d’attribution des marchés publics relatifs aux opérations programmées, à cette situation inédite et de la gérer de manière flexible, rapide et transparente en vue de faciliter l’accomplissement des missions des administrations et établissements publics», rapporte le communiqué présidentiel.

Toujours en économie, le Conseil des ministres s’est penché sur le devenir de l’industrie pharmaceutique. Sur le sujet, Abdelmadjid Tebboune a donné une série d’instructions dont l’objectif est de relancer le secteur. Pour le chef de l’Etat, «le marché du médicament en Algérie doit être adapté à la nouvelle approche économique, visant à encourager la production nationale en préservant la devise et la santé du citoyen». Il a souligné l’importance de redorer le blason de Saïdal qui devra bénéficier d’un «accompagnement particulier pour lui permettre de recouvrer son leadership en matière de production de médicaments et de récupérer sa précédente part du marché national», qui représentait 30% avant d’être réduite à 10%, en raison des manipulations en faveur de l’importation. Le Président Tebboune a donné des instructions pour accorder la priorité à l’augmentation de la production nationale pour ce qui est de la fabrication de médicaments et réduire la facture d’importation de 400 millions de dollars d’ici à la fin de l’année en cours.

Le Président de la République a ordonné d’ouvrir la voie aux jeunes et aux start-up pour accéder au monde de l’industrie pharmaceutique et exporter leurs produits, et de renforcer le contrôle en coordination avec les pays voisins notamment dans le sud, face aux trafiquants de psychotropes et de drogue, utilisés parfois en tant qu’arme pour déstabiliser les Etats.

Un autre dossier d’importance a été abordé lors du Conseil des ministres et qui a trait aux conditions de vie dans le sud du pays. Le Président de la République a chargé le ministre délégué chargé de l’Environnement saharien, de se rendre dans le Sud pour mettre en place un plan d’urgence de lutte contre la pollution au niveau des sites archéologiques et touristiques et pour l’amélioration du réseau d’assainissement.

Enfin, l’environnement a eu sa part dans la réunion, à travers une communication du ministre du secteur, mais également à travers l’appel du président «à s’intéresser davantage à l’environnement, à œuvrer en coordination avec la société civile à embellir nos villes et à inculquer la culture environnementale aux enfants dans les écoles, le défi d’aujourd’hui ayant une dimension éducative et civilisationnelle».

Yahia Bourit