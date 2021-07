<span style='text-decoration: underline;'> Ancien avant-centre du MCO et de l’USMBA</span>:<br><span style='color:red;'>Habib Benmimoun hospitalisé</span>

Le sympathique et ancien avant-centre du MC Oran, Habib Benmimoun est hospitalisé depuis près d’un mois souffrant de problèmes de santé qui l’ont cloué au lit.

L’enfant de la rue Soufi Zoubida (Maraval) poursuit courageusement le traitement et pense à revenir au plus vite chez les siens pour mener sa paisible vie en famille. Lui qui a été le buteur de la coupe d’Algérie gagnée par le MCO en 1985 et fut international et candidat à représenter les couleurs nationales au mondiale espagnol de 1982. Après une carrière exemplaire au sein de son club d’enfance du MCO, Benmimoun signe ensuite à l’USM Bel Abbés dès l’accession d’El Khadra en élite en 1988. A partir de ce moment, Benmimoun avait épaté le public belabbésien en s’imposant comme meneur de jeu et buteur. Nous souhaitons prompt rétablissement à l’ex maestro au dossard numéro neuf.