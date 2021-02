<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Hachemi écarté, Bouakkaz dirige la reprise et attend sa qualification</span>

Comme attendu, l’entraîneur Bouakkaz Moez a regagné la Mekerra il y a deux jours pour driver le club phare de la Mekerra.

Un scénario inattendu à cause du bras de fer entre le président du club, le PCA Abdelghani Henani et l’ex manager Bengourine Sofiane. Ce dernier, et malgré l’annonce du président du conseil d’administration à savoir qu’il est limogé ainsi que le DG Morsli et le secrétaire Bouanani. Ce qui fait donc que le PCA Henani refuse catégoriquement l’arrivée de Bouakkaz et il a déclaré qu’il était le seul habilité à engager un entraineur et que Bouakkaz a été recruté par un DG limogé.

Ce feuilleton risque de perdurer alors que la séance de la reprise a bien eu lieu sur la pelouse synthétique de l’OPOW du 24 Février de Sidi Bel Abbés sous la houlette du suisso-tunisien, Moez Bouakkaz. Ce nouveau staff technique se compose donc de Bouakkaz comme entraîneur en chef, Haddou Moulay comme entraîneur adjoint, et l’entraîneur des gardiens Saoula Krim, tout en écartant l’ex entraîneur et enfant du club, Hachemi Bekhedda. Or, et jusqu’à hier lundi, Bouakkaz n’était pas encore qualifié et c’est l’USMBA qui payera les frais en se présentant peut-être pour son quatorzième match de vendredi prochain face au JSM Skikda sans coach.

B.Didène