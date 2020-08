<span style='text-decoration: underline;'>Relance du secteur touristique </span>:<br><span style='color:red;'>Hamidou appelle à une application rigoureuse du protocole sanitaire</span>

Alors que la reprise des activités touristiques est désormais autorisée, les opérateurs du secteur feront face au défi d’une application stricte des mesures de prévention et de protection contre le coronavirus.

Plombé pendant des mois par la pandémie, le secteur du tourisme commence à peine à se relever, en organisant les premières activités de la saison estivale qui ne va pas tarder à arriver à sa fin dans quelques semaines.

Pour mieux gérer l’activité durant les jours qui restent de cette saison et afin d’éviter au maximum la contagion par la Covid-19, les opérateurs ont été sommés d’appliquer une série de mesures préventives.

En effet, un appel à la prévention a été lancé lundi dernier par le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, qui a insisté sur l’application rigoureuse des règles de prévention sanitaire.

Intervenant à l’occasion d’une visite d’inspection effectuée au niveau de quelques infrastructures touristiques de la capitale, il s’agit pour M. Hamidou d’appliquer au niveau des établissements relevant du secteur, la distanciation physique, la mise à disposition de moyens de désinfection et d’hygiène, l’obligation du port du masque et la mobilisation des staffs médicaux afin d’assurer aux estivants des séjours dans des conditions sûres.

Pour ce qui est des plages autorisées à recevoir des estivants depuis le 15 août en cours, constituant des endroits très prisés par des citoyens ces derniers jours, le ministre a appelé également à une application des mesures anti-Covid-19 telles que la distanciation physique. Il a plaidé aussi dans ce sillage à l’encouragement du tourisme domestique. M. Hamidou a mis en exergue les dispositions décidées par son département pour faciliter les activités dérivées du secteur touristique.

Ainsi, le membre du gouvernement a fait un rappel des conventions conclues avec l’ensemble des partenaires et acteurs pour offrir des tarifs compétitifs, en particulier en matière de transport, notamment avec la compagnie aérienne Air Algérie, ainsi que l’inclusion du transport ferroviaire au profit des touristes.

À signaler que le ministère a exigé des opérateurs du secteur hôtelier à appliquer les mesures de prévention et de protection en plus d’autres dispositions.

Il s’agit notamment de la mise en place de cellules de veille et de crise afin de contenir les situations urgentes, de mobiliser un staff médical pour la prise en charge quotidienne de la santé des touristes et employés et d’exploiter 50% des capacités d’hébergement.

Le protocole sanitaire exigé par les autorités comme condition qui précède la relance du secteur prévoit également des dispositions supplémentaires pour organiser l’exploitation des piscines et plages, l’accueil et l’enregistrement des clients.

Ainsi, le protocole sanitaire interdit la programmation de soirées artistiques et exige la désinfection et le nettoyage des chambres et des espaces publics au quotidien, l’obligation du port du masque de protection, notamment pour le personnel.

Il est à signaler enfin que depuis le 15 août en cours, un grand nombre d’estivants se sont rués sur les plages des wilayas côtières du pays. Les autorités avaient appelé les estivants à appliquer les mesures de prévention afin d’éviter que les plages ne constituent un foyer de la pandémie du coronavirus.

Samir Hamiche