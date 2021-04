<span style='text-decoration: underline;'>Gaz</span>:<br><span style='color:red;'>Hausse des exportations algériennes au 1er trimestre de cette année</span>

Les exportations gazières de l’Algérie ont enregistré une nette hausse au premier trimestre 2021 grâce à l’augmentation de sa production et de la demande de ses clients, et ce, en dépit du contexte particulier qu’a connu le monde depuis début 2020.

«En dépit d’un contexte particulier lié à la prolongation de la pandémie de Covid-19, l’Algérie a enregistré un bond appréciable de ses exportations gazières durant le premier trimestre 2021 grâce à une hausse de la production, combinée au renforcement de la demande de ses clients», a indiqué Sonatrach dans communiqué.

Le même communiqué précise que l’Italie a constitué, durant le premier trimestre de l’année en cours, la première destination des exportations algériennes de gaz avec un volume total de 6,4 milliards de mètres cube (m3), soit une progression de 109% par rapport à 2020.

Ainsi, l’Algérie consolide sa position de deuxième fournisseur de gaz de l’Italie avec des parts de marché à 35% contre 16% durant la même période de 2020. En deuxième position vient la péninsule ibérique (Espagne et Portugal), avec un volume exporté, au premier trimestre 2021, de 4,3 milliards de m3, soit une progression de 122% par rapport à la même période de 2020, ce qui représente une part de marché de plus de 47% contre seulement 21% durant le premier trimestre 2020. Avec cette performance, l’Algérie maintient sa position de premier fournisseur de gaz sur ce marché stratégique, souligne Sonatrach.

De plus, les exportations gazières ont atteint d’autres marchés historiques de Sonatrach en Méditerranée et également des pays asiatiques comme la Chine et le Bangladesh. «Ces réalisations ont été confirmées par des sources spécialisées mettant en avant l’augmentation de l’offre à partir de l’Algérie qui a permis de satisfaire une demande gazière européenne très soutenue», souligne le communiqué.

A souligner que l’Union internationale du gaz (IGU) avait souligné, en fin du mois de mars dernier, la fiabilité des approvisionnements de l’Algérie en gaz, destinés à l’Europe à travers la compagnie nationale Sonatrach, durant les 50 dernières années.

L’IGU avait reconnu, dans un message publié par l’IGU sur le réseau social Twitter, «5 décades de fiabilité d’approvisionnement de l’Algérie et de Sonatrach pour maintenir l’Europe au chaud, industrialisée et électrifiée».

En 2020, la production commerciale des complexes GNL du pays s’est établie à 24 millions m3. Le volume global des exportations algériennes de gaz durant la même période a atteint à 40 milliards m3, ce qui équivaut à 7 milliard de dollars de recettes durant l’année écoulée.

Noreddine Oumessaoud