<span style='text-decoration: underline;'>Port d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Hausse des exportations au premier trimestre de 2021</span>

L’entreprise portuaire d’Oran (EPO) a enregistré une hausse du volume d’exportations de plus du double, soit 100,178 PC, durant le premier trimestre de l’année en cours, par rapport à la même période de l’année dernière, a-t-on appris samedi de son service des statistiques.

Ainsi, 278.268 tonnes de différentes marchandises ont été exportées durant les trois premiers mois de l’année en cours, à partir de l’infrastructure portuaire contre 133.285 tonnes, à la même période de 2020, soit une hausse de 144.983 tonnes, a-t-on indiqué. Ce bond est justifié par le nombre d’exportation du ciment Clinker, qui est passé de 31.200 tonnes au premier trimestre de 2020 à 173.357 tonnes cette année. Ce volume a été multiplié par cinq. Les exportations des produits ferreux ont atteint 10.000 tonnes durant cette même période, alors que le port d’Oran n’a enregistré, au premier trimestre de l’année dernière, aucune opération d’exportation de ce genre de marchandises, selon les statistiques de l’EPO. Les exportations comportent également environ 95.000 tonnes de marchandises diverses, contre 90.000 tonnes au premier trimestre de 2020. Parallèlement, le volume des importations a été estimé, à la fin du mois de mars dernier, à 2.428.971 tonnes, soit une diminution d’environ 223.500 tonnes, en raison de la baisse des importations de céréales de 10 pour cent (795.546 tonnes) et des produits pétroliers d’environ 35 pour cent (19.418 tonnes) et des huiles végétales de 19 pour cent (39.000 tonnes). La période précitée a vu une augmentation du volume des importations d’aliments du bétail de plus de 26 pour cent (188.031 tonnes) , de sucre brun de 10 pour cent (128.650 tonnes). Outre ces marchandises, les importations ont porté aussi sur 5.929 tonnes d’asphalte, 4.387 tonnes de produits cosmétiques, 794.500 tonnes de produits ferreux, 5.034 tonnes de matériaux de fabrication de produits d’emballage et 439.506 tonnes de marchandises diverses. Le port d’Oran a enregistré, durant le premier trimestre de l’année en cours, une baisse de l’activité des containers. Quelque 48.045 containers ont été traités contre 56.852 containers, durant la même période de 2020, soit une baisse de 15,49 pc, a-t-on indiqué de même source.