<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Hausse vertigineuse des prix des fruits et légumes</span>

Il est évident que la montée des prix des fruits et légumes n’est pas à son terme, Les jours à venir, caractérisés par les fortes précipitations que connaît la région de la Mekerra, risquent de compliquer encore plus la situation.

Déjà et avant les récentes pluies qui ont commencé vendredi dernier, les prix des fruits et légumes ont connu et connaissent toujours des hausses vertigineuses et sans précédent surtout pour les produits de saison. A commencer par la reines des légumes chez nous qu’est la pomme de terre cédée à des prix varient entre 95 et 114 dinars le kilo, c’est à dire plus cher que la tomate qui fait 80 et 100 dinars, l’oignon et le poireau coûtent 50 dinars, les artichauts de bonne qualité avoisinent les 120 et 130 dinars, la carotté se vend à raison de 50 et 60 dinars, de même pour le navet, le poivron vert coûte 150 dinars alors que le rouge vaut 240 dinars, la fève est bizarrement cédée au prix fort de 100 dinars, les petits pois sont vendus à raison de 150 voir 180 dinars et moins cher pour le moyen calibre (120 dinars). Par contre, l’aubergine reste un luxe en ce moment hivernal à cause de son prix exagéré de 140 dinars le kilo et de même pour la courgette (100 dinars et plus). L’ail prend lui aussi des ails pour être vendu à des prix variant entre 700 et 900 dinars le kilo alors que la laitue est au prix de 60 et 70 dinars. Une virée chez les stands des olives reste indispensable mais coûteuse, entre 400 et 450 dinars le kilo.

M. Bekkar