<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Hennani place Attaoui comme DTS et réclame son argent</span>

Pour cette mini trêve de dix jours, l’entraîneur de l’USM Bel Abbés, Sidi Ahmed Slimani a programmé une joute amicale au stade Habib Bouakeul d’Oran face à l’ASM Oran.

Le match s’est soldé par un nul d’un but partout. C’est Aouedj qui a ouvert le score pour le club de M’dina Djedida à la 27ème minute de jeu alors que c’est le capitaine Koufi Yahia qui a égalisé juste dans la première minute de la seconde période. Quant aux réservistes, ils ont eux aussi livré un match amical jeudi dernier sur leur terrain en accueillant l’équipe de Nasr Es Sénia qui a étrillé les U21 belabbésiens par un score lourd de quatre à zéro. Au niveau administratif, et après que le président a annoncé sa démission, il vient de nommer Abdelkader Attaoui comme directeur technique et sportif. Personne ne sait donc quelle sera la mission de ce nouveau DTS qui habite au Luxembourg comme il l’a déclaré et effectuera un va et vient pour tenter de joindre les deux bouts. Chose que les supporters ne comprennent pas, c’est cette nouvelle décision d’El Hennani qui réclame son argent dépensé pour son club au futur prétendant à la présidence de l’USMBA comme PCA. Alors plus qu’il semble que le nouveau DTS vient de démissionner avant même qu’il entame son travail. Il semble que le club touche le fond (à l’instar de la mascarade du récent déplacement de Kouba sans médecin) sans aucune réelle volonté de sauver El Khadra.

B. Didéne