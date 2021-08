<span style='text-decoration: underline;'>CR Belouizdad</span>:<br><span style='color:red;'>Hocine Yahi: «On attend la réponse de Sayoud pour une éventuelle prolongation»</span>

Le directeur sportif du CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne de football), Hocine Yahi, a indiqué que le club était dans l’attente de la réponse relative à la proposition de prolongation de contrat formulée au meneur de jeu international A’, Amir Sayoud.

Il est perturbé dans un sens positif, il est très reconnaissant envers le club. Sayoud est convoité par plusieurs formations à l’étranger, il a reçu des offres alléchantes. Nous devons avoir une réponse, au vu de la saison qui nous attend. J’ai discuté avec lui. Nous voulons régler son problème le plus rapidement possible», a déclaré Yahi dimanche soir sur Canal Algérie. Sayoud (30 ans) a crevé l’écran cette saison, contribuant grandement, grâce à ses 16 réalisations, à l’excellent parcours que réalise son équipe en championnat, solide leader de la Ligue 1 avec 7 points d’avance sur ses poursuivants directs, à quatre journées de l’épilogue. «Qu’est ce qui l’empêche de prolonger ? Le problème n’est pas d’ordre financier. Nous avons fait une petite pression, très correcte, sur lui. Je lui ai demandé de consulter sa famille et de prier, pour trancher définitivement son avenir. Tout le monde espère son maintien au club. La balle est désormais dans le camp du joueur, à lui de décider», a-t-il ajouté.

Avant d’enchaîner : «C’est un joueur merveilleux, sur et en dehors du terrain. Il réalise une excellente saison, il est derrière la plupart de nos victoires.

Nous sommes en train de tout faire pour le garder, nous avons entamé les négociations avec lui depuis longtemps. La carrière d’un footballeur est courte, il a une décision à prendre». Par ailleurs, et concernant la prolongation de contrat (qui expire en août, ndlr) de l’entraîneur serbe Zoran Manojlovic, arrivé en avril dernier en remplacement du Français Franck Dumas, le dirigeant belouizdadi a précisé qu’aucune décision n’avait été prise concernant ce dossier. «Manojlovic a été engagé pour trois objectifs : Championnat, Ligue des champions et Coupe de la Ligue. Nous avons raté deux objectifs, j’espère qu’on parviendra à remporter le titre de champion. Je préfère signer un contrat de courte durée, du moment que je ne le connaissais pas avant. Je suis reconnaissant envers son travail, mais aucune décision n’a encore été prise concernant son maintien ou non». «Bravo à lui et à son staff pour avoir redressé la barre. Après la déception de l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions, il a réussi à remobiliser le groupe. Maintenant l’équipe est leader avec 7 points d’avance sur les poursuivants», a-t-il conclu.