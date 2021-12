Dans l’après-midi d’avant-hier, à l’initiative des responsables de l’association de wilaya des journalistes, il a été organisé une rencontre pour rendre hommage au défunt journaliste Skander Sidi Mohamed, décédé le 10 novembre dernier.

Des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, les directeurs de wilaya de la jeunesse et des sports et de la culture, le chef du département de la communication et des sciences de l’information de l’université de Mostaganem, la mère, le frère et un enfant du défunt Skander Sidi Mohamed ont assisté à la rencontre. Ainsi dans un atmosphère de tristesse, le président de ladite association, le journaliste de l’APS, Benatia Mansour, les responsables sus évoqués et des correspondants de la presse sportive qui ont côtoyé le défunt lors de son vivant de par le travail qui les liait ont donné des témoignages sur les qualités, le sérieux, l’engagement, la sincérité, le franc parler, et le sourire dont faisait montre au quotidien Skander Sidi Mohamed dans ses relations avec ses collègues, notamment dans ses missions professionnelles. Tous ont reconnu sa minutie et son sérieux dans la préparation et le déroulement des huit rencontres nationales et internationales qu’il a organisées à Mostaganem sur la presse sportive. A titre posthume, deux associations sportives ont décerné des attestations de reconnaissance et de considération à l’attention du défunt et que sa famille a reçues.

Le défunt Skander Sidi Mohamed, après des études secondaires, a travaillé comme journaliste à la radio chaine 3 et depuis 2004, date de mise en fonction de la radio locale Dahra, il a exercé comme ingénieur de son jusqu’à ce qu’il tombe malade fin octobre dernier, atteint de la Covid 19 et décéde le 10 novembre 2021. Skander Sidi Mohamed a fondé avec d’autres collègues l’association de wilaya des journalistes et correspondants de la presse sportive dont il était président. Il a organisé huit rencontres nationales et internationales sur la presse sportive. La dernière a eu lieu le 27 octobre de l’année courante. Il a aussi institué l’octroi chaque année d’un prix au meilleur sportif de la wilaya de Mostaganem. L’assistance a insisté pour la continuation de la mission qu’a instaurée le défunt Skander et de donner son nom au prix sus-évoqué.

Charef.N