<span style='text-decoration: underline;'>Université de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Rencontre internationale en hommage au docteur Safi Ahmed</span>

Les responsables de l’université de Mostaganem en collaboration avec le conseil national de la langue arabe ont organisé durant deux jours, une rencontre scientifique internationale en hommage au rhétoricien, écrivain, chercheur, Ahmed Safi El Mostaghanemi, né à Ain Nouissy, qui assume les fonctions de secrétaire général du «groupement de la langue arabe à Chariqua (Emirats).

Des docteurs spécialistes en langue arabe, venus des Emirats arabes unis, d’Irak, de Palestine, de Syrie, de Mauritanie, de Tunisie, et de dix neuf universités d’Algérie animent des conférences principalement sur le parcours et les œuvres de Safi Ahmed el Mostaghanemi.

La séance d’ouverture des travaux de la dite rencontre a été marquée par la présence du wali, des autorités civiles et militaires, de Belhakem Mostefa, recteur de l’université d’Oran et représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des présidents du conseil national de la langue arabe et du conseil supérieur islamique des cadres de la direction de wilaya des affaires religieuses, du recteur, des doyens des différentes facultés et des étudiants de l’université de Mostaganem ainsi que des directeurs des écoles nationales de l’agriculture et des professeurs de l’enseignement. Intervenant en premier, Belaid Salah, président du conseil national de la langue arabe a fait l’éloge de Safi Ahmed dont le parcours est brillant de par les hauts résultats de ses recherches, consignés dans plusieurs ouvrages, faisant sortir la langue arabe de sa léthargie pour lui rendre sa valeur qui prévalait aux temps anciens et de la civilisation musulmane, dira l’orateur.

Celui-ci ne manquera pas de dire qu’a l’époque de la civilisation musulmane, c’était une grande fierté pour un occidental de parler l’arabe tellement elle reflétait les sciences. Safi Ahmed El Mostaghanemi qui a montré dans ses écrits aussi la profondeur de la rhétorique de la langue dans le coran, est intervenu à la demande des organisateurs de la rencontre pour remercier le wali, les responsables de l’université pour l’hommage qu’ils lui ont rendus à travers cette manifestation internationale, de même que les conférenciers et l’assistance. Safi Ahmed El Mostaghanemi a surtout remercié Dieu pour lui avoir accordé par sa grâce le savoir et la connaissance quant aux richesses de la rhétorique de la langue arabe. Un burnous et un tableau comportant son portrait, fait à la main par un peintre, ont été offerts à Safi Ahmed el Mostaghanemi.

Charef.N