<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Hôpital Che-Guevara, un établissement de tous les maux</span>

Une infirmière de service vendredi dernier à l’établissement public hospitalier Che Guevara de Mostaganem à reçu une décharge électrique au moment où elle plaçait un manomètre à la conduite d’oxygène. Elle est restée collée pendant un moment à la conduite du chauffage central (à l’arrêt depuis longtemps) d’où a circulé le courant électrique et au tuyau d’oxygène. Et par miracle, l’infirmière a été relâchée.

La décharge électrique était si forte que cette agente paramédicale s’est retrouvée dans un état de faiblesse caractérisé par un fourmillement et de fortes difficultés de langage. L’infirmière a été prise en charge par une réanimatrice et des paramédicaux qui lui ont prodigué des soins d’urgence. La victime de cet accident au service de Covid-19 est hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger. Des ouvriers dont des électriciens sont à pied d’œuvre pour chercher comment le courant électrique a pu être conduit par la conduite du chauffage central.

L’hôpital Che Guevara qui date de l’époque coloniale (19ème siècle) se trouve dans un état de vétusté. 50 milliards de centimes sont consacrés par l’État pour son aménagement. Les travaux débuteront une fois l’étude que mène un bureau spécialisé soit terminée. Par ailleurs, depuis quelques jours, le bloc opératoire est à l’arrêt, suite à une panne survenue à l’autoclave (appareil de stérilisation des instruments médicaux et du linge).

Aussi, un fait gravissime a soulevé la peur et la colère du syndicat des paramédicaux et de certains médecins qui vont protester auprès des responsables. Il s’agit du service contagieux qui a été transféré à celui de l’ORL, laissant place aux malades atteints de la Covid -19. Cependant, le service contagieux dont les malades partagent le même couloir avec ceux de l’ORL, constitue un danger.

Les personnels médical et paramédical souhaitent l’assainissement de la dite situation. C’est pourquoi, seule la mise en fonction du futur CHU peut amener une solution salutaire. Il est malheureux d’apprendre que des médecins s’opposent à l’intégration de l’hôpital « Che Guevara » au futur CHU, alors que seule l’adhésion leur garantira un travail dans de très bonnes conditions et une efficace prise en charge des malades tant souhaitée en principe par les uns et les autres.