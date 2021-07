<span style='text-decoration: underline;'>Boxe-JO-2020</span>:<br><span style='color:red;'>Houmri (81 kg) qualifié en 8es de finale</span>

L’Algérien Mohamed Houmri (81 kg) s’est qualifié en huitièmes de finale du tournoi de boxe des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, en battant le Vénézuélien Korbaj Barrera Nalek (3-2), dimanche à la salle Kokugican Arena.

Houmri (28 ans) qui prend part à son premier tournoi olympique, sera opposé mercredi (11h39, heure algérienne) au Cubain Lopez Arlen, champion du monde 2015 à Doha et olympique aux JO 2016 de Rio. La qualification de Houmri s’ajoute à celle de son coéquipier Abdelhafid Benchabla (91 kg) dont c’est la 4e participation à une phase finale des JO. Il sera opposé mardi (4h03, heure algériennes) au Russe Muslim adzhimagomedov qui boxe sous la bannière olympique. De son côté, Boualem Roumaissa (51 kg) a été éliminée en 16es de finale, en perdant face à la Thaïlandaise, Jitpong Jutamas (5-0). Huit (08) boxeurs algériens (5 messieurs et 3 dames) prennent aux JO de Tokyo. Treize finales figurent au programme de la compétition (8 masculines et 5 féminines). Les quarts de finales auront lieu les 1, 2 et 3 août, alors que les demi-finales sont programmées pour les 4, 5 et 6 août. Les finales se dérouleront les 7 et 8 août.