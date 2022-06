<span style='text-decoration: underline;'>Création de Huawei ICT académie</span>:<br><span style='color:red;'>Huawei signe un MOU avec l’Ecole supérieure des Banques</span>

Huawei Télécommunications Algérie a signé, ce lundi, un mémorandum d’entente avec l’Ecole Supérieure de Banque, visant la création d’une « Huawei ICT Académe ».

Intervenant lors de cette rencontre, Monsieur Eason YI, Président directeur général de Huawei Télécommuniations Algérie Sarl a rappelé que « Au cours des 20 dernières années, nous avons pleinement participé au développement des infrastructures TIC en Algérie, telles que 2G, 3G, 4G, FTTX, transmission etc ».

« Entre-temps, Huawei a toujours travaillé avec persévérance sur le transfert de connaissances dans le domaine des TIC par le biais des programmes de développement des talents tels que l’académie Huawei ICT, le concours Huawei ICT et Seeds for the future. », a expliqué M. Eason.

Pour sa part, la CFO de Huawei de la Région Nord Afrique, Madame. Jihui a indiqué que Huawei fera plus d’efforts et de contribution dans la digitalisation du secteur des banques en Algérie. Ainsi, elle a cité quelques exemples réussis.

« Avec plus de 350 milliards de dollars de valeur de transaction en 2021, ce qui représente 50 % de la part de marché mondiale, Huawei dirige activement le domaine Fintech. 4 des 5 meilleurs fournisseurs de services Fintech choisissent déjà Huawei. Au Kenya, les revenus des Fintech contribuent à hauteur de 50 % au PIB de l’ensemble du pays », a précisé Mme.Jihui. Quant à lui, le Directeur Général de l’Ecole supérieure de Banque, Monsieur.

Omar Hemissi a indiqué que : « Cet accord de partenariat entre nos deux établissements a pour objet de définir les modalités et les conditions de mise en œuvre d’une Académie d’excellence TIC Huawei au profit de l’Ecole Supérieure de Banque (ESB) et vise à permettre à nos étudiants et un grand nombre de cadres de bénéficier de formations dans les domaines liés aux métiers de la banque digitale, du e-banking et du e-commerce » tout en souhaitant qu’aussi bien l’ESB que Huawei tireront le meilleur bénéfice de l’entente qu’ils vont décider aujourd’hui et que leur partenariat sera exemplaire.