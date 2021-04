Cette 3e et dernière journée du tournoi Afrique-océanie, qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo, a vu la qualification de quatre athlètes en lutte libre, une première historique pour la lutte algérienne dans cette spécialité. Les quatre qualifiés sont : Mohamed Fardj (97 kg), Kherbache Abdelhak (57 kg), Fateh Benferdjallah (86 kg) et Djahid Berrahal (125 kg). De son côté, Ishak Boukhors (74 kg) a été battu en demi-finale par le Gabonais Augusto Midana. Même exploit a été réalisé en lutte gréco-romaine avec la qualification de quatre lutteurs aux JO de Tokyo: Adem Boudjemline (97 kg) et Sid Azara Bachir (87 Kg) qui ont déjà pris part aux JO 2016 de Rio. Abdelkrim Fergat (60 kg) , médaillé de bronze au mondial 2021 de Belgrade (Serbie) a également composté son billet ainsi que le jeune Abdelmalek Merabet (67 kg), la surprise de ce rendez-vous de Hammamet. Samedi, les quatre dames algériennes engagées au tournoi « Afrique-océanie », n’ont pu rééditer l’exploit de leurs coéquipiers de la lutte gréco-romaine. La meilleure performance chez les dames a été réalisée par Rayane Houfaf (57 kg) qui a raté de peu une qualification aux JO de Tokyo après avoir terminé à la 3e place, en perdant en demi-finale face à la Guinéenne Fatoumata Yarie Camara. Les lutteuses Doudou Ibtissem (50 Kg) et Amel Hammiche (62 kg) ont pris la 4e place, alors que Lamia Chemlal (53 Kg) a terminé à la 5e place. Plus de cent-cinquante (150) athlètes représentant 22 pays dont l’Algérie ont pris part au tournoi « Afrique-Océanie ». La sélection algérienne est représentée par un total de 16 athlètes (6 en lutte gréco-romaine, 6 en lutte libre et 4 en lutte féminine), sous la conduite des entraîneurs Maazouz Bendjedaa, Mohamed Benrahmoune et Messaoud Zeghdane. Outre l’Algérie, la compétition a enregistré la participation de 14 pays africains : Tunisie (pays organisateur), Maroc, Egypte, Nigeria, Guinée-Bissau, Namibie, Sénégal, Congo, Tchad, Cameroun, Madagascar, Maurice, Maurice et Sierra Leone. Quant aux représentants de l’Océanie, ils étaient au nombre de sept : Australie, Nouvelle-Zélande, Samoa, Etats de Micronésie, Guam, Iles Marshall et Palaos.