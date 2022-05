<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Huit ambassadeurs à la deuxième édition du salon régional de l’exportation</span>

En présence du wali, du P/APW, des membres de la commission de wilaya de sécurité, des représentants de la direction du commerce, et du divisionnaire de la douane, le directeur régional du commerce, représentant le ministre, a été inauguré, hier dans la matinée la deuxième édition du salon régional de l’exportation hors hydrocarbures.

A cette manifestation économique, organisée par la chambre de commerce et d’industrie, qui se déroule du 9 au 11 mai à l’hôtel « El Mansour » sis aux sablettes, Mostaganem, une cinquantaine d’opérateurs économiques de différentes wilayas exposent leurs produits, allant des gâteaux, fromages, divers, yaourts, lait, pièces détachées, dérivés de viande blanche, transformation de la pomme de terre, cadres de lunettes, dentition, plastique, aux meubles, l’habillement, fer pour la construction, matériel et embarcation de pêche, parfums….. L’école nationale d’agronomie et des banques ainsi que le complexe de câblerie et de produits énergétiques de Mesra sont également présents au dit salon. Ainsi, le directeur régional du commerce, le wali et huit ambassadeurs à Alger du Tchad, Sénégal, Cameroun, Guinée, Zimbabwe, Mauritanie, Angola et du Bengladesh ont visité les stands et reçu d’amples explications concernant les produits exposés et l’éventualité de leur exploitation. Les diplomates étrangers ont été très intéressés par les produits exposés. Certains d’entre eux ont laissé entendre que des négociations peuvent avoir lieu quant à leur exportation vers leurs pays. Aussi, des ateliers seront organisés portant sur les procédés d’exportations, notamment financières et fiscales et les facilitations accordées aux exportateurs. Dans son intervention, le directeur régional du commerce a indiqué que le salon vise à faire connaître les produits algériens , à encourager les opérateurs économiques à produire davantage qualitativement et à exporter. L’intervenant a rappelé l’orientation politique du président de la République dont l’objectif vise à atteindre 7 milliards de dollars d’exportation hors hydrocarbures à la fin de l’année 2022. Le directeur régional du commerce a appelé les opérateurs économiques a participé aux salons et autres manifestations économiques qu’organisent des pays, en Europe, Afrique, Amérique, durant cette année. Il leur a demandé de contacter l’AGEX pour d’éventuelles participations.

Charef.N