<span style='text-decoration: underline;'>Skikda</span>:<br><span style='color:red;'>Huit personnes atteintes de brûlures suite à un incendie dans une raffinerie</span>

Huit (8) personnes ont été atteintes de brûlures dans un incendie qui s’est déclaré, mardi, dans une raffinerie de pétrole du Groupe Sonatrach dans la zone industrielle de Skikda, a-t-on appris du directeur de l’hôpital Abderrazak Bouhara.

Dans une déclaration à l’APS, Aïssa Zermane a indiqué que l’hôpital de Skikda a reçu, mardi matin vers 11h00, sept (7) personnes atteintes de brûlures superficielles à différents endroits du corps, et une huitième atteinte de brûlures du troisième degré, dont l’état est jugé «critique », et qui “”se trouve actuellement au bloc opératoire». Selon des informations recueillies auprès de travailleurs de la raffinerie, un incendie s’est déclaré mardi matin au niveau de cette raffinerie suscitant l’intervention de l’unité d’entretien et de sécurité de l’unité avant l’arrivée de l’équipe des interventions rapides de Sonatrach qui est parvenue à maîtriser les flammes avant leur propagation. L’APS a tenté, en vain, de joindre les responsables de la raffinerie et de la zone industrielle pour connaître les causes de cet incendie.