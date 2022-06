<span style='text-decoration: underline;'>Voile</span>:<br><span style='color:red;'>Huit véliplanchistes algériens pour honorer les couleurs nationales à Oran</span>

Huit véliplanchistes algériens tenteront de faire bonne figure au tournoi de voile (hommes et dames) prévu du 27 juin au 3 juillet, pour le compte des 19es Jeux méditerranéens d’Oran-2022 (25 juin – 06 juillet) avec l’espoir de récolter des médailles en terre oranaise, même si la tâche s’annonce difficile en présence d’athlètes d’expérience.

Les représentants algériens sont repartis sur les spécialités Laser Standard (2 athlètes), Laser Radial (2 athlètes) et IQFoil qui a remplacé le RS/X (4 athlètes). «Plus de 15 stages de préparation dont un en Italie étaient au menu des équipes nationales de voile (Laser Radial et Standard), mais cette préparation n’était pas «à la hauteur» à cause surtout du Covid19 et cela va se répercuter sur le rendement et la prestation des algériens aux JM d’Oran», a estimé le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de voile (FAV), Adlène Amriche. «Le Covid19 avait engendré la fermeture des infrastructures sportives, l’arrêt de toutes les activités pendant deux années, en plus, de la fermeture des frontières, en raison des restrictions sanitaires. Ceci avait empêché les athlètes de prendre part des compétitions internationales d’envergure comme les championnats et les tournois qui devaient leur permettre de côtoyer le haut niveau et se frotter à d’autres adversaires’’, a expliqué le DTN.

Et d’enchaîner: “”Outre l’aléa de la pandémie, nos athlètes auront le soucis de manque de maitrise du matériel IQFOIL et de sa pratique.