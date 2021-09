<span style='text-decoration: underline;'>Algérie - Solidarité</span>:<br><span style='color:red;'>Humaniste, Belmadi relègue le Mondial qatari au second plan</span>

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a relégué les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de football au second plan, en démarrant sa conférence d’avant-match, tenue mercredi à Sidi-Moussa, par une «pensée sincère» à la mémoire des victimes de la pandémie et des terriblesincendies qui ont ravagé le pays dernièrement, particulièrement en Kabylie.

«Avant de parler football, je tiens à présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu des proches dernièrement, à cause de la pandémie, mais aussi dans les terribles incendies qui ont ravagé pratiquement tout le pays. Je tiens également à remercier les personnes qui ont lutté, et qui continuent de se battre contre ces fléaux, en espérant que le Bon Dieu les récompensera pour leur bravoure» a-t-il lancé, dans une déclaration émouvante et pleine d’émotion.

Le sélectionneur national a eu une pensée particulière pour le regretté Djamel Bensmaïl, le jeune assassiné dans des conditions atroces, en saluant au passage la réaction de son père, qui avait fait preuve d’une grande sagesse, malgré la gravité des faits. Belmadi s’est également dit «très fier de la solidarité» de ses joueurs, qui étaient à la fois «concernés et impliqués dans tout ce qui s’est passé dernièrement», même si certains se trouvaient dans des pays lointains.

«En seulement 48 heures, nos joueurs ont réussi à rassembler 250.000 euros de dons, qui ont servi à acheter des concentrateurs d’oxygène pour des personnes souffrantes du COVID. Leur acte de solidarité m’a rendu encore plus fier d’eux» a-t-il tenu à faire savoir. En effet, Belmadi était déjà très fier de ses poulains, qui en 2019 avaient remporté la Coupe d’Afrique des nations sans vraiment négocier une prime de match, ou de récompense particulière en cas de succès. «Lorsqu’ils sont en équipe nationale, l’argent est vraiment le dernier de leurs soucis, et ils l’ont encore prouvé» a-t-il insisté. En effet, même en ce qui concerne les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde 2022, les camardes de Ryad Mahrez ont évité d’hisser l’aspect financier au premier plan, puisque d’après Belmadi, leur rencontre avec le président de la FAF Charaf-Eddine Amara n’a été qu’une simple formalité.

«Les cadres de l’équipe ont discuté mardi avec le président concernant le volet des primes et la question s’est réglé dans la tranquillité. Encore une fois, chez nous, l’argent n’a jamais été un problème. Nos joueurs sont de vrais professionnels et c’est avec cet état d’esprit qu’ils agissent, e, toute circonstance» a-t-il encore tenu à faire savoir.