Hygiène publique: un échec collectif

Bonne nouvelle: sur les 120 offres techniques et financières déposées au service des contrats de l’APC, la commission chargée de l’ouverture des plis a retenu 74 concessionnaires devant être engagés pour reprendre en charge et renforcer le réseau de collecte des ordures ménagères à travers la commune d’Oran. On sait, depuis toujours, que la problématique du ramassage des ordures ménagères à Oran n’a jamais pu être résolue de façon crédible et durable en raison de multiples facteurs liés évidement au mode de gestion aléatoire des affaires municipales, tant décrié et dénoncé par les Oranais et les observateurs avertis. Tout a été déjà dit et écrit sur les échecs récurrents et les médiocres improvisations mises en œuvre en matière d’organisation et de fonctionnement du système de collecte et de tri des déchets ménagers. Pourtant, tous les six ou sept ans, des études techniques sont annoncées par les gestionnaires locaux, parfois confiées à des experts payés rubis sur ongle, mais qui n’ont jamais pu aboutir à des solutions. Un peu à l’image de ce fameux plan de transport qui se fait attendre depuis des lustres, l’organisation du système de collecte des déchets ménagers n’a jamais pu être convenablement étudiée et cernée dans tous ses contours en raison de l’état des lieux désastreux de la municipalité déstructurée par les surcharges en effectifs, les querelles de clans, les passe-droits, et les pressions diverses exercées sur les décideurs successifs élus aux commandes de la Mairie. Depuis plus de deux mois, Oran est confrontée au fléau des tonnes d’ordures ménagères non ramassées, abandonnées à même le sol au centre-ville et dans plusieurs quartiers. Une catastrophe provoquée par une grève des concessionnaires privés qui revendiquent le paiement de factures impayées selon eux depuis plusieurs mois. Au delà du débat et des polémiques sur le bien-fondé des arguments des uns et des autres, on peut surtout remarquer qu’un nouveau cahier de charges définissant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de collecte des ordures ménagères pour les concessionnaires-sous-traitants de l’APC d’Oran a été récemment élaboré et publié. Ce règlement, qui aurait dû être mis en oeuvre depuis longtemps, impose au concessionnaire un effectif de quatre agents de collecte et d’un chauffeur, et fixe un tarif journalier désormais au forfait, alors qu’auparavant le calcul des factures des prestations des concessionnaires (privés ou publics) se faisait sur la base du tonnage de déchets déclarés ramassés. Mais comment croire que ce «recrutement» de nouveaux «sous-traitants» privés va régler définitivement l’équation du ramassage des ordures, quand on connait les contraintes, les lourdeurs et les dysfonctionnements du système global d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’hygiène et de l’entretien où l’on compte bien trop d’intervenants…

Par S.Benali