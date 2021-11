<span style='text-decoration: underline;'>Météo</span>:<br><span style='color:red;'>Il a neigé à Sidi Bel Abbés</span>

Au niveau des hauts plateaux de la wilaya de Sidi Bel Abbés, plusieurs régions du sud sont vêtues d’une couche blanchâtre suite à de fortes précipitations des premiers flocons de neige ces dernières 48 heures, soit depuis la fin de la journée de vendredi passé et la nuit de samedi à dimanche. Sur les hauteurs telles Ain Tindamine (la photo), Dhaya et autres régions comme au niveau de l’autoroute est-ouest près de Sidi Ali Boussidi, la neige a donné un visage pittoresque en ce début de saison hivernale.

Les chutes de neige sont aussi synonymes de remplissage de nos barrages et nappes d’eau surtout quand on sait que la wilaya de Sidi Bel Abbés (dont le chef lieu) ont connu une sécheresse sans précédent et un déficit en eau potable mettant à sec les robinets.

M.Bekkar