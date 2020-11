<span style='text-decoration: underline;'>Gestion des risques majeurs </span>:<br><span style='color:red;'>Il est temps de créer un observatoire spécialisé</span>

Beaucoup d’efforts en matière d’élaboration de mesures de prévention et de protection contre les risques majeurs, tels que les séismes, les inondations, les feux de forêt, les catastrophes industrielles, les marées noires et les épidémies, ou ce qui est actuellement observé à travers la prolifération de la pandémie du Covid 19, en Algérie et dans le monde, ont été consentis.

Ainsi, le professeur Abdelkrim Chelghoum, expert en gestion des risques majeurs, a rappelé hier, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, les inondations survenues le 10 novembre 2001 à Bab El Oued, qui ont engendré la mort de 800 personnes et fait 15 000 sans-abri et provoqué pour quelque 30 000 milliards de dinars de dégâts matériels. Le 25 décembre 2004 a été promulgué la loi 04-20 relative à la prévention et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.

L’hôte de la radio nationale, souligne dans ce sens que dans la loi élaborée après le tremblement de terre de Boumerdès, il a été question de créer « un Observatoire national de gestion des risques majeurs », installé finalement en 2012 et qui a été, se désole l’intervenant, remplacé par une simple direction relevant du ministère de l’Intérieur. Pour M. Chelghoum le risque majeur est de fréquence « simple », du fait qu’il ne survient pas fréquemment. Il y ajoute son « caractère collectif », parce que pouvant survenir en divers endroits, de même que la gravité de ses effets, pertes humaines et matérielles très importantes, « dépassant les capacités d’un État ». Le concept de « vulnérabilité», souligne l’intervenant, est de pouvoir répondre immédiatement aux effets d’une catastrophe de forte ampleur.

Concernant la lutte entreprise actuellement pour tenter de freiner la pandémie du coronavirus, l’invité déclare avoir souhaité voir s’installer au lieu et place d’un Conseil scientifique chargé de gérer cette crise sanitaire, un organe appuyé par des épidémiologistes, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des ingénieurs et autres statisticiens, mieux à même, selon lui, de la gérer. Ainsi, M. Chelghoum suggère d’en finir avec les discours sans suite, tout en rappelant que depuis 2001, l’Algérie a été endeuillée par 120 catastrophes de grande ampleur, estimant qu’il reste toujours à instituer les règles d’une stratégie de prévention et de gestion et de protection contre les risques majeurs, dont il considère qu’elle devrait être confiée à un observatoire agissant sous la direction du chef de l’État.

Il est à rappeler qu’après le séisme du 10 octobre 1980 à Chlef, la volonté de mettre en place une organisation de la prévention et de la prise en charge des catastrophes naturelles ou industrielles a été décidée et a conduit les pouvoirs publics à promulguer en 1985 deux décrets portants sur la Prévention des Catastrophes et l’Organisation des Secours (décrets 85-231 et 85-232). Et depuis le séisme de Boumerdès du 21 mai 2003 et devant l’importance des risques, le gouvernement a été instruit d’inscrire comme priorité la nécessité de préparer le pays à une meilleure appréhension des catastrophes à travers une politique de prévention.

Noreddine Oumessaoud