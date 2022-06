<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le tabagisme</span>:<br><span style='color:red;'>Il faut agir vite contre le phénomène</span>

Le tabagisme est devenu au fil des années un véritable danger pour la santé des citoyens. Outre les millions de victimes dont il est responsable aux quatre coins de la planète, le tabagisme cause plusieurs dizaines de maladies.

L’Algérie n’est pas à l’abri des effets dévastateurs du tabagisme sur la santé publique. Les appels se multiplient pour renforcer la lutte contre ce phénomène. Ainsi, à l’occasion de la célébration, hier, de la Journée mondiale sans tabac qui coïncide avec le 31 mai de chaque année, le président du Comité national de prévention et de sensibilisation sur le tabagisme, Noureddine Zidouni, a appelé à agir vite et agir dans la durée. «Non seulement il faut agir, mais il faut agir dans la durée», a-t-il insisté lors de son intervention, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale tout en détaillant ses nombreuses conséquences sur la santé des citoyens.

«Le tabagisme a des conséquences redoutables. Il tue parce qu’il est à l’origine des cancers, de beaucoup de maladies respiratoires chroniques, d’autres pathologies du poumon profond et il est le principal acteur du cancer de la vessie en plus d’être à l’origine de l’apparition de certains cancers digestifs», a averti M. Zidouni. Il a estimé, dans ce cadre, que le tabagisme constitue un problème majeur de santé publique, nécessitant d’importants budgets du secteur de la santé pour s’occuper des conséquences néfastes du tabagisme pendant de longues années. Pour l’intervenant, «l’action de santé a le meilleur rapport coût-bénéfice et c’est la raison pour laquelle nous devons l’inscrire dans la durée et sortir de la commémoration de dates, de journées de séminaires. Cette action de santé doit être institutionnalisée, la plus décentralisée possible et surtout menée sur le long terme».

Interrogé sur les actions des pouvoirs publics pour la lutte contre le tabagisme, M. Zidouni a indiqué que le Comité national de prévention et de sensibilisation sur le tabagisme est devenu multisectoriel, une démarche qui vise à faire impliquer les autres secteurs dans la lutte contre ce phénomène. «Les autorités avaient décidé de sortir la lutte anti-tabac du cadre étroit du département de la santé pour l’élargir à la majorité des secteurs, une raison pour laquelle ce comité est devenu multisectoriel de prévention et de sensibilisation», a-t-il expliqué.

L’intervenant a indiqué qu’il y a eu une écoute favorable de la part des autres départements ministériels dont l’éducation nationale, l’enseignement supérieur, les transports, les collectivités locales, l’intérieur, les affaires sociales. «Nous avons commencé à réfléchir ensemble pour mener des actions pertinentes et réalisables sur le terrain parce que il était évident que laisser le combat contre le tabagisme au seul département de la santé était réducteur et n’avat pas d’influence pertinente et significative sur la démarche sociale du phénomène sociétal qui est le tabagisme», a-t-il détaillé.

Il convient de signaler enfin que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué que le tabac tue plus de huit millions de personnes chaque année et détruit notre environnement, avec des conséquences négatives sur la santé humaine dues à la culture, la production, la distribution, et la consommation.

Mohand S.