<span style='text-decoration: underline;'>Guterres s’exprime sur le conflit au Sahara occidental</span>:<br><span style='color:red;'>«Il faut le résoudre une fois pour toutes»</span>

La déclaration du chef de l’ONU, relayé par des agences de presse est néanmoins empreinte d’espoir, malgré une actualité récente peu encourageante. «J’ai bon espoir que le processus politique se développe à nouveau», a affirmé M. Guterres.

Le conflit maroco-sahraoui qui dure depuis plus de 42 ans devra trouver sa fin «une bonne fois pour toutes». Le propos est, en substance, celui du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Le premier responsable de l’institution mondiale préconise un dialogue direct entre les deux parties en conflit.

Visiblement excédé par une statu quo qui ne s’explique pas à première vu, sachant la disponibilité du Sahara occidental à la négociation pacifique, alors que le Maroc continue son hypocrisie qui cache mal des intentions colonialistes avérée, le SG de l’ONU a souligné avec la franchise qui sied à ce genre de situation diplomatiquement précaire «qui dure depuis tant de décennies», l’urgence pour les parties en conflit «de comprendre la nécessité d’un dialogue, de chercher une solution et pas seulement de maintenir un processus sans fin, sans espoir de résolution».

«J’ai bon espoir que le processus politique se développe à nouveau», a affirmé M. Guterres. Un espoir plutôt difficile à comprendre, mais qui repose tout de même sur la dernière mission de son envoyé spécial dans la région, Staffan de Mistura, qui vient de boucler sa première tournée dans la région. Un aspect que le SG de l’ONU veut voir comme encourageant, arguant que malgré le fait que le conflit «dure depuis tant de décennies dans une région du monde où nous voyons des problèmes de sécurité extrêmement graves, où nous voyons le terrorisme se multiplier dans le Sahel et de plus en plus près des côtes (…) il est dans l’intérêt de tous de résoudre une fois pour toutes ce problème du Sahara occidental».

Un vœu pieux ou une vision diplomatico-stratégique assez peu partagée par des pays membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU ? La question est bien évidemment de mise, lorsqu’on compare le vœu du chef de l’Onu avec les comportements de la France et des Etats Unis sur ce dossier précisément.

Il y a lieu de rappeler que l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dont la principale mission est de relancer le processus politique au Sahara occidental, a achevé, mercredi, sa première visite dans la région. On y a constaté la réaffirmation du Front Polisario de sa position en faveur d’une solution politique basée sur un référendum d’autodétermination. Une posture tout à fait conforme à toutes les résolutions de l’ONU sur ce dossier.

Le membre du Secrétariat national du Front Polisario chargé de l’Europe et de l’Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir avait indiqué que la réussite de la mission de De Mistura était tributaire de l’adoption d’une approche pacifique pour le règlement du conflit, conformément au plan de paix ONU-OUA. Le même Staffan De Mistura a été reçu par Rabat pour s’entendre dire la même chose, avec la nuance cette fois que le discours est totalement hypocrite. Le Maroc s’appuie sur ses alliés au Conseil de sécurité et sur Israël pour imposer un fait colonial inadmissible et qui constitue donc un véritable point de déstabilisation de toute la région.

Nadera Belkacemi