<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de l’Education nationale</span>:<br><span style='color:red;'>«Il n’est pas possible de formuler des prévisions concernant le taux de réussite au Bac»</span>

Les épreuves du baccalauréat ont été marquées par «une baisse significative des cas de triche, grâce aux efforts déployés par tous les appareils de l’État à travers plus de 2.500 centres d’examens à travers le pays».

C’est ce qu’a indiqué jeudi à Alger, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, précisant que les épreuves du Baccalauréat (session 2022) se sont déroulées dans d’excellentes conditions. Le ministre a précisé, dans une allocution prononcée au siège de l’Office national des examens et des concours (ONEC) à Kouba lors de la supervision de la sortie de quarantaine du groupe chargé de l’impression des sujets du Baccalauréat (session juin 2022), que les sujets ne comportaient pas d’erreurs et ont porté sur les cours dispensés aux élèves durant l’année scolaire.

Ainsi, le ministre a félicité le groupe de travail qui a veillé à faire réussir ce rendez-vous et à préserver la crédibilité du Baccalauréat, indiquant que les résultats des examens scolaires nationaux seront annoncés aux dates fixées. Concernant, les prévisions pour le taux national de réussite au Baccalauréat, le ministre a indiqué qu’il «n’est pas possible de formuler des prévisions concernant le taux de réussite», celui-ci étant «lié à plusieurs paramètres», dont notamment «la maîtrise des conditions de scolarisation, la finalisation des programmes et l’organisation de l’épreuve». Les résultats «reflèteront les efforts déployés par le ministère et l’État algérien», a-t-il rassuré. Par ailleurs, le ministre de l’Education avait précisé que les résultats du «Bac 2022» seraient annoncés «au cours de la troisième semaine ou au début de la dernière semaine du mois de juillet, et ceux du Brevet d’enseignement moyen (BEM) la fin du mois courant». De son côté, le directeur de l’ONEC, Abdelmadjid Belkacemi, a remercié tous les membres du groupe chargé de l’impression des sujets qui ont travaillé pendant près de 40 jours (à raison de 12 heures/jour). Plus de 700.000 candidats ont passé à l’échelle nationale les épreuves du Baccalauréat (session juin 2022), répartis sur plus de 2.500 centres d’examens durant 5 jours (du 12 au 16 juin en cours).

Noreddine Oumessaoud