<span style='text-decoration: underline;'>ODIEUX FORFAIT À AÏN EL TURCK</span>:<br><span style='color:red;'>Il tire sur son épouse avec un fusil harpon</span>

Un individu a tiré avec un fusil harpon sur son épouse dans l’après midi du mercredi dans le domicile conjugal, sis dans une cité de logements sociaux, dans le quartier Bensmir, communément appelé douar Maroc, à proximité de la sortie nord ouest du chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck, apprend-on de sources policières.

Après la perpétration de son forfait, le mis en cause s’est livré à la police pour avouer son forfait et ce, en abandonnant sa victime, qui perdait son sang. Celle-ci a été évacuée dans un état jugé grave par les ambulanciers de la protection civile, qui ont été alertés par la police. Elle a été admise au service des urgences de l’hôpital Tami Medjbeur où son pronostic vital a été engagé. Nos sources indiquent que la victime, mère de deux enfants en bas âge, qui ont assisté à l’agression, a été atteinte au dos où la fouine s’y est enfoncée. La terrible nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre, en fin de semaine, parmi la population d’Aïn El Turck et suscité un mélange de sidération et de vif désappointement.

Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les tenants et aboutissants de cette sordide affaire de tentative d’homicide.

Par ailleurs, on apprend des mêmes sources, la découverte du corps sans vie d’un quinquagénaire dans un local commercial, sis dans la municipalité d’El Ançor.

Incommodés et intrigués par les fortes odeurs de putréfaction, qui se dégageaient des lieux en question, les voisins ont alerté les forces de la gendarmerie nationale. Munis d’un mandat délivré par le tribunal, ces derniers ont été dans l’obligation d’enfoncer la porte du local où ils ont fait la découverte macabre. La dépouille mortelle a été déposée au service de la médecine légale où une autopsie devrait être effectuée pour déterminer les causes exactes de la mort.

Selon nos sources, la victime avait loué ce local, situé à l’entrée de la commune d’El Ançor, un peu plus d’une année auparavant où il y exerçait le métier de tailleur. Ce quinquagénaire aurait disparu de la circulation à la veille des fêtes de l’Aïd.

Rachid Boutlélis