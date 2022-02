<span style='text-decoration: underline;'>Evocation</span>:<br><span style='color:red;'>Il y a deux ans nous quittait à jamais le moudjahid Benguesmia Chadly Mohammed</span>

Il y a deux ans, jour pour jour , nous quittait à jamais pour un monde meilleur, le moudjahid Benguesmia Chadly Mohammed dit « Hamitou ».

Feu Bengasmia était un ami du quotidien Ouest Tribune, où il était une pièce majeure du « Forum des Citoyens », organisé par notre journal. Aux cotés d’autres illustres personnalités d’Oran comme Henni Merouane, Mohamed Doubla et d’autres encore, ils formaient le groupe de la société civile dans ces rencontres où ils exposaient avec maestria et précision aux invités du journal, entre ministres et walis, les grandes potentialités et les besoins d’une grande métropole comme Oran.

Sa connaissance parfaite de l’histoire d’Oran donnait un cachet particulier à ses interventions lors de ce forum. Il était direct et sans concessions pour dire qu’Oran méritait bien plus de temps et d’investissements de la part des décideurs centraux, car, Oran, selon sa vision, avait tout pour être la plaque tournante de l’économie et de la culture de l’Algérie nouvelle. La vie, l’itinéraire et le parcours du moudjahid Benguesmia Mohammed était étroitement liée à l’histoire d’Oran. Très jeune, il s’est engagé dans la lutte de libération en rejoignant les rangs du FLN.

Plus encore, il s’engage comme fidai et mène une lutte acharnée contre le colonisateur français. Il faut dire qu’il avait de qui tenir puisque « Hamitou », issu d’une famille révolutionnaire, était le neveu de Benguesmia Chadly Djillali dit «Si Abdelhamid» qui était l’une des figures les plus importantes du fida à Oran. Après 1962, et l’indépendance de l’Algérie acquise, feu Benguesmia a continué de servir Oran et son pays avec le même dévouement, où il occupera plusieurs postes de responsabilité comme élu à l’APC d’Oran. Son engagement politique au service de sa ville était un exemple pour toutes les générations. Son autre engagement et ses actions dans le CIVIC d’Oran (Comité d’initiatives et de vigilance citoyennes) restera comme une référence de la lutte pour la démocratie en Algérie.

Avec le verbe fort et l’allocution haute, il suivait de près tout les développements et les péripétie du pays, en ayant des positions tranchées et courageuses sur tout ce qui se passait en Algérie. Benguesmia a aussi été connu pour son engagement dans la vie culturelle de la wilaya où il a grandement contribué à mettre en valeur le patrimoine culturel de la ville.

Le jour de son enterrement des dizaines d’Oranais, mais aussi de personnes venues d’autres wilayas du pays, ont tenu à rendre un dernier hommage à l’un des derniers géants de la ville d’Oran. En ce triste anniversaire, nous prions Dieu le Tout Puissant d’accorder Sa sainte Miséricorde au défunt et de l’accueillir en Son Vaste Paradis. « A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons ».

Ouest Tribune