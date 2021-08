<span style='text-decoration: underline;'>L’EXPERT DES QUESTIONS GÉOPOLITIQUES, HASSAN KACIMI</span>:<br><span style='color:red;'>«Il y a plan qui vise à provoquer des confrontations entre Algériens»</span>

L’expert des questions géopolitiques, Hassan Kacimi, a fait une lecture des derniers évènements enregistrés en Kabylie, mettant en lumière les desseins non avoués des parties qui sont derrière l’assassinant commis à Larbaa Nath Irathene.

Intervenant hier sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, l’expert a indiqué dans son analyse que l’assassinat de Djamel Bensmain, perpétré à Larbaa Nath Irathene, la région de Abane Ramadane, vise à «isoler la Kabylie» et à «provoquer des confrontations entre Algériens».

«L’assassinat du jeune Bensmain dans le village de Abane Ramadane et particulièrement au niveau de la place qui porte son nom constitue un symbole ; il vise à enterrer l’unité nationale là où celle-ci a été édifiée dans un socle sur lequel il y a eu un million et de demi de chahids», a-t-il indiqué. Rappelant que «le complot a été dénoncé par le Conseil supérieur de sécurité », l’expert a affirmé que «l’objectif était pervers. Il s’agit de provoquer des confrontations entre les Algériens et à une large échelle, l’objectif était aussi d’isoler la Kabylie et de présenter la population kabyle comme une population opprimée et d’internationaliser la question amazighe ».

M. Kacimi, qui a pointé du doigt le Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie (MAK) dans le crime commis à Larbaa Nath Irathene, a affirmé que cette organisation est «passée sous la coupe du Mossad et des services secrets marocains». Il a affirmé qu’il y a un processus de recomposition géostratégique au niveau du Maghreb comme celui enclenché au Moyen Orient. «La poudrière du Moyen Orient se déplace vers le Maghreb», prévientt- il. Et d’ajouter : «Cette évolution dangereuse par la mondialisation est arrivée à son niveau le plus extrême qui se caractérise par le développement de phénomènes violents et dont les conséquences sont l’affaiblissement des Etats et la paupérisation des populations».

Pour l’expert, il y a «une recomposition, une reconfiguration et une redéfinition des zones d’influence d’une manière sanglante et violente ». Il a affirmé que les pays du Moyen Orient ont été défaits sans guerre, et c’est tout le Moyen Orient qui est passé sous la coupe de l’entité sioniste.

«Ce phénomène pervers s’est développé vers le Maghreb et maintenant nous assistons à un autre feuilleton nouveau. Il s’agit du déplacement et la reconfiguration des zones d’influence en Asie avec l’arrivée des Talibans au pouvoir en Afghanistan », estime M. Kacimi. Évoquant l’hostilité du Maroc, il a affirmé que ce pays vise «à balkaniser et libaniser toute la région du Maghreb sur la base de critères ethniques, raciaux et linguistiques».

Il a affirmé qu’il y a un objectif qui consiste à morceler et procéder à la partition des pays de la région du Maghreb. Interroger sur ce qu’il faut faire pour faire face à ces plans hostiles et immuniser l’Algérie contre les menaces, il a appelé à l’unité autour du programme du président de la République. «Si nous voulons mettre notre pays à l’abri, il faut s’unir pour concrétiser le programme du président de la République », plaide-t-il en précisant que « lorsque vous analysez ce programme, vous verrez qu’il contient des réformes structurelles très importantes et qui touchent à tous les secteurs», a-t-il déclaré sur la chaîne III.

Samir Hamiche