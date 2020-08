<span style='text-decoration: underline;'>Ministre délégué à la Prospective</span>:<br><span style='color:red;'>«Il y a urgence de relancer l’économie nationale»</span>

Une conférence sur la relance économique, présidée par le chef de l’État, se tiendra aujourd’hui et demain avec l’objectif de réanimer un secteur victime d’une longue léthargie due au coronavirus, une pandémie mondiale qui n’a pas épargné l’Algérie.

Onze ateliers auront à débattre de l’avenir de l’économie nationale où des recommandations vont sanctionner la rencontre. Commentant ce rendez-vous, le ministre délégué à la Prospective auprès du Premier ministre, Mohamed Cherif Belmihoub, a estimé que « la question économique doit être posée dès aujourd’hui et il y’a urgence de la reconstruction de l’économie », a-t-il déclaré d’emblée lors de son intervention, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale.

Il a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans une démarche inclusive et qu’elle est destinée à connaître leurs préoccupations et à prendre note de leurs recommandations pour relancer la machine économique du pays.

Pour M. Belmihoub, cette urgence est imposée par « la longue période de léthargie traversée par l’économie nationale », ajoutant à cela « une longue période de gaspillage des ressources et je pense que le moment est venu pour mettre de l’ordre dans notre économie », a-t-il plaidé.

Le ministre délégué a affirmé qu’il faut transformer les structures et les institutions de l’économie, précisant qu’il s’agit de deux volets que nous devons aborder, que nous devons affronter immédiatement. Le ministre délégué a assuré que ce plan de relance qui s’est basé sur les instructions du président de la République est une approche très pragmatique qui doit produire un impact immédiat sur la vie du citoyen et des entreprises.

Enchaînant dans le même cadre, M. Belmihoub, a affirmé également qu’il y’a des besoins urgents pour un redémarrage de l’économie et de la croissance.

« Nous sommes en train de vivre simultanément trois crises cumulées, superposées les unes sur les autres. Nous avons d’abord la crise de 2014 qui a vu la chute des prix du pétrole, la baisse des prix du pétrole durant le début de l’année en cours en plus de la crise de la Covid-19 », a-t-il fait remarquer.

Donnant davantage une analyse de l’économie nationale, M. Belmihoub a affirmé que celle-ci n’est pas apte à produire de la richesse. Évoquant l’investissement, l’invité de la chaîne III a affirmé qu’il faut, désormais, laisser la liberté aux investisseurs, «de ne pas les brider, ni les corrompre», afin qu’ils puissent «mettre en œuvre leur génie». Il a assuré dans ce cadre que le résultat advient lorsqu’il y’aura une gouvernance économique transparente, responsable et redevable. Donnant quelques pistes qui pourront constituer des solutions à la relance économique, M. Belmihoub a plaidé pour dégager en urgence « tous les obstacles à l’émergence d’une économie basée sur la concurrence, au détriment d’une économie administrée propice », en luttant contre les obstacles bureaucratiques et du phénomène de la corruption.

Évoquant la question de l’endettement extérieur, le ministre délégué a affirmé qu’il faut éviter cette option qui « risque de voir notre indépendance en matière de décision politique diminuée », a-t-il mis en garde.

