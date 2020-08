On nage en pleine hypocrisie et en totale ignorance des Palestiniens. C’est du moins ce qu’on relève en premier de la déclaration du président américain, qui veut se refaire une santé sur le dos de la cause palestinienne, en claironnant sur Twitter l’accord israélo-émirati. Trump en réalité veut sauver sa désastreuse campagne présidentielle par ce qu’il croit, ou veut faire passer, pour une victoire diplomatique majeure. Le communiqué commun de ce jeudi des trois parties (Usa, Emirats et Israël) précise que leurs dirigeants ont « convenu de la normalisation complète des relations entre Israël et les Emirats arabes unis ». Un fait qualifié comme «une avancée diplomatique historique dans la voie de la paix au Moyen-Orient.»

Et pour faire passer la pilule, on a jugé utile d’ajouter que cet accord, prévoit qu’Israël suspende l’annexion de plusieurs parties des territoires palestiniens occupés. Mais ce qu’on ne dit pas dans ce grand jeu d’hypocrisie, c’est que cette idée saugrenue d’annexion en Cisjordanie est une idée de ce même Trump contenue dans son fameux «deal du siècle» rejeté d’ailleurs par toute la communauté internationale.

En réalité, jamais dans l’histoire des relations internationales on n’a assisté à une bassesse pareille qui veut qu’on joue de l’avenir de millions d’êtres humains juste pour sauver la campagne électorale d’un homme en totale perte de vitesse dans les sondages dans son pays.

Netanyahou, d’ailleurs a vite fait de remettre les choses à l’endroit en rappelant à tout le monde, quelques heures plus tard, que si l’accord parle de report des annexions, lui il ne «renonce» pas à son projet de délester les Palestiniens de leur terre.

Ainsi, nous assistons encore une fois à une autre aberration, où on décide de faire la paix avec des pays arabes en ignorant totalement la paix avec les premiers concernés que sont les Palestiniens. Ces derniers qui d’ailleurs ont refusé, dans leur écrasante majorité, cet accord qui s’est fait dans leur dos, et qui a des objectifs tout autres que la défense des droits du peuple palestinien.

Mais fallait-il espérer autre chose que ce genre de deal dans un monde arabe qui ne contrôle plus sa destinée et qui a mis son sort entre les mains de ceux qui sont aujourd’hui ses parrains et qui se vantent publiquement d’être les protecteurs de ces régimes en plein crépuscule.

Par Abdelmadjid Blidi