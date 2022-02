Ils n’ont rien d’enfants de choeur

Si la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine parait bien déséquilibrée et grandement en faveur des forces russes, la guerre médiatique, elle, est largement en faveur des Occidentaux. Sur les réseaux sociaux et les plateaux tv des pays occidentaux, il n’ y a pas de comparaison possible entre la force de frappe des deux blocs.

La machine médiatique occidentale est un vrai rouleau compresseur qui pilonne « ses vérités » de manière continue, avec des spécialistes, d’anciens chefs militaires, des experts et des journalistes, qui poussent tous dans la même direction. Un pilonnage qui fait douter le plus informé et le plus connaisseur de la situation dans cette région du monde. Un abattage savamment orchestrés par les grands networks qui ont cette force inouïe de faire passer les pays occidentaux pour les plus charitables et les plus grands défenseurs des peuples opprimés sur terre.

Pour résumer, la messe est entendue sur les forces du mal et du bien qui dirigent ce monde de plus en plus fou. Et dans ce grand magma de positions tranchées, personne ne revient en arrière, et ne cite toutes ces guerres menées par ce même charitable Occident contre des pays souverains qui ont été pliés en moins de deux. L’Irak de Saddam Hussein qui a eu l’imprudence de s’attaquer au Koweït et de l’annexer en 1990, a vu la machine de guerre occidentale menée par les Etats-Unis balayer ce pays en quelques semaine, pour totalement l’anéantir en 2003. Il en fut de même en Syrie où Paris, Londres et Washington ont déversé des milliers de tonnes de bombes pour chasser celui qu’ils qualifiaient de « boucher de Damas », le président Bachar el Assad. Il en fut de même en 2011 en Libye où les avions de guerre de l’Otan ont mis fin au règne de Mouammar el Kadhafi dont le convoi a été bombardé avant d’être horriblement lynché par des milices libyebiennes.

En ces temps là, l’Onu et la légalité internationale ont été totalement mises de coté, exactement comme est en train de la faire aujourd’hui le président russe Vladimir Poutine. Mais la Russie étant ce qu’elle est, les puissances occidentales n’osent pas aller à l’affrontement direct. Poutine n’est pas Saddam ni el Assad ni el Kadhafi.

La guerre est sale. Toutes les guerres sont sales. Que ce soit celle que mène Poutine contre l’Ukraine, ou celles qu’ont menées les Occidentaux (les Bush, Sarkozy et Hollande) en Irak, en Libye ou en Syrie. Les puissants de ce monde ne sont pas des enfants de chœur. Leur puissance est utilisée pour écraser les plus faibles. Si Poutine n’est pas le « gentil » selon les plateaux tv des occidentaux, les Américains, les Français ou les Anglais, eux non plus, ont les mains entachés du sang des peuples du Sud.

Par Abdelmadjid Blidi