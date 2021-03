<span style='text-decoration: underline;'>Six individus arrêtés pour profanation de tombes à Sidi Ali Boussidi</span>:<br><span style='color:red;'>Ils volaient les appareils dentaires des cadavres à Sidi Bel Abbés</span>

Les éléments de la sûreté de la daïra de Sidi Ali Boussidi (à une vingtaine de bornes de Sidi Bel Abbés) ont résolu une étrange affaire et un délit plus qu’insolite.

Il s’agit d’une bande de malfaiteurs composée de six personnes originaires des daïras de Sidi Ali Boussidi et Ben Badis, qui profanaient les tombes au cimetière de Sidi Ali Boussidi afin d’extraire les dentiers et autres appareils dentaires des bouches des cadavres. Agés entre 28 et 53 ans, ces six malfaiteurs vendaient ensuite leur butin d’or ou d’argent. Parmi les objets volés et récupérés par la police, on cite deux mâchoires supérieures en or et en argent, et un dentier en or. Le total de l’or récupéré est estimé à 15,3 grammes et 33,3 grammes d’argent, ainsi que cinq millions de centimes de revenus de leurs ventes.

M.Bekkar