<span style='text-decoration: underline;'>Abderrahmane Hamzaoui président de l’Observatoire nationale de la société civile</span>:<br><span style='color:red;'>«Impliquer la société civile dans les préparatifs des JM 2022»</span>

Abderrahmane Hamzaoui le président de l’Observatoire national de la société civile a animé jeudi dernier à Oran une rencontre avec le mouvement associatif dans la 2eme ville du pays, au siège de la wilaya en présence du wali d’Oran et des membres du Cojm.

Cette réunion, selon M.Hamzaoui, porte sur l’implication de la société civile dans les préparatifs des prochains jeux méditerranéens qui se dérouleront dans moins de 100 jours à Oran.

«Suite aux recommandations du président de la République Abdelmadjid Tebboune sur l’importance de l’implication de la société civile et le mouvement associatif dans les préparatifs des JM 2022, il s’agit ici d’une réunion de concertation pour mettre en place des mécanismes pour impliquer la société civile dans les préparatifs de ces jeux. Notamment avec l’intégration des bénévoles dans les différents volets et commissions afin qu’ils puissent offrir un plus et contribuer favorablement à la réussite de ces jeux» dira-t-il .

Le président de l’Observatoire national de la société civile s’est dit satisfait de cette rencontre, saluant la forte volonté exprimée par les associations pour participer efficacement à la réussite de cet événement sportif. Lors de cette réunion, les discussions ont porté sur l’avancement des préparatifs de ces jeux.

M.Hamzaoui a insisté sur l’importance pour la société civile d’offrir une belle image de ces jeux. Le wali d’Oran a rappelé qu’il ne faut pas confondre entre le recrutement lors de ces jeux et le rôle de la société civile, comme il n’a pas manqué de saluer le travail réalisé ces derniers mois par le Cojm. Cette réunion a permis d’écouter plusieurs avis et propositions de la part des représentants de la société civile présents à cette rencontre. Les contraintes et les difficultés qui peuvent pénaliser l’implication de la société civile ont été également abordées .

Il est à rappeler que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag a appelé lors de sa dernière visite à Oran, les acteurs de la société civile et les anciens champions sportifs à se mobiliser pour contribuer à la réussite de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), prévue cet été, du 25 juin au 6 juillet, dans la capitale de l’Ouest du pays.

«Oran et l’Algérie en général s’apprêtent à passer une grande épreuve, à savoir, donner la plus belle image de la ville lors des prochains JM», avait déclaré le ministre, et ajouté qu’ «après avoir presque achevé les nouvelles infrastructures sportives et la réhabilitation des anciennes, le tour est venu pour assurer une meilleure organisation possible des JM. Cela passe par une promotion à la hauteur de l’évènement, une opération à laquelle doivent être mobilisés la société civile et les anciens champions sportifs en œuvrant dans la sensibilisation des citoyens pour contribuer à la réussite de cette importante manifestation sportive».

Fethi Mohamed