<span style='text-decoration: underline;'>UNE RENTRÉE SCOLAIRE AVEC 23 ÉCOLES ÉQUIPÉES DE TABLETTES</span>:<br><span style='color:red;'>Inauguration de deux lycées, trois écoles et trois CEM à Mascara</span>

La prochaine rentrée scolaire à Mascara sera caractérisée par l’utilisation des tablettes par des écoliers à travers 23 écoles primaires.

C’est que qui a été affirmé lors de la réunion de travail de l’exécutif de mardi dernier. Ces 23 écoles seront à titre expérimental en attendant l’extension de cette nouvelle technologie vers d’autres écoles ainsi que leurs équipements en bibliothèques pour contenir les livres scolaires et éviter aux écoliers le port au quotidien de dizaines de kilos comme fardeau. Par ailleurs et pour diminuer les surcharges dans les classes, ce sont huit nouveaux établissements scolaires qui seront inaugurés dont deux lycée à Mascara et El Keurt, trois CEM à Oued El Abtal, Maoussa et Tighennif, et trois écoles primaires à Menaouer, Sidi Boussaid et Douar Alalma, commune de Tighennif. Dans le cadre de la prise en charge des élèves nécessiteux, la wilaya de Mascara vient de bénéficier d’une enveloppe budgétaire de 71 millions de dinars remise par la caisse nationale de solidarité des collectivités locales afin de prendre en charge 117.714 élèves et la restauration de 125.831 élèves nécessiteux. Concernant le transport scolaire, on cite une satisfaction à cent pour cent avec un parc de 302 bus scolaires suite à la récente réception de 50 nouveaux bus. La distribution de la prime de solidarité envers les élèves en besoin suit son cours et va s’achever le 25 du mois en cours pour toucher cette année le nombre de 75.000 élèves des trois paliers. Toujours dans le domaine de solidarité, 19.660 élèves vont bénéficier du trousseau scolaire contenant un cartable et des affaires scolaires dont 2.850 trousseaux du budget de la wilaya, 12.410 des collectivités locales, et enfin, 4.400 trousseaux émanant de la direction de l’action sociale. Les infrastructures scolaires sont aussi dotées de 46 unités de soins médicaux dont 38 travaillant en permanence complètes et huit en permanence partielle. Notons enfin que l’opération de réception des dossiers de candidatures pour enseigner la langue anglaise dans les écoles suit son cours.

M. Bekkar