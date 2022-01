<span style='text-decoration: underline;'>Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed</span>:<br><span style='color:red;'>Inauguration de deux unités de production de produits stérilisants permettant une économie de 100 millions d’euros</span>

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed a présidé mardi l’inauguration de deux unités de fabrication de produits stérilisants à Oran.

Dans une déclaration à l’APS, le ministre a souligné, à ce propos, que «100 millions d’euros d’économie à l’importation seront réalisés suite à l’entrée en production de ces deux unités». Ces deux unités relevant des sociétés pharmaceutiques «Geopharm» et «Sophal», implantées respectivement à Es-Sénia et Hassi Ben Okba, permettent «une économie de 20 millions d’euros pour la première et 80 millions d’euros pour la deuxième», a-t-il précisé. «Les stérilisants sont un domaine très particulier, parce qu’ils nécessitent un transfert technologique important», a déclaré M. Benbahmed, affirmant que de tels projets permettent à l’Algérie de réaliser des économies substantielles en terme d’importation. S’agissant de la production nationale de produits pharmaceutiques, le ministre a assuré qu’elle a évolué en une année de près d’un milliard de dollars de plus, avec la couverture des besoins du marché national avec des produits locaux passant en une année et demie de 52% à 66%. «Nous avons réalisé 800 millions d’euros d’économie à l’importation et un milliard d’euros d’augmentation de la production», a-t-il affirmé, faisant savoir que «la régulation des importations ne s’est pas faite au détriment de la disponibilité des produits pharmaceutiques». «Bien au contraire», a-t-il dit, estimant que «le marché continue à croître avec de nombreux nouveaux investissements». «L’industrie pharmaceutique doit devenir un levier de croissance pour le pays en mesure de créer de nouvelles richesses», a souligné le premier responsable du secteur. En plus des sociétés Geopharm et Sophal, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a visité l’annexe de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), au niveau des locaux de l’EHU d’Oran 1er novembre.