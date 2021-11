<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Inauguration de la plus grande fabrique du marbre et granite en Afrique</span>

Inauguration de la plus grande fabrique du marbre et granite en Afrique

Sidi Bel Abbés : Inauguration de la plus grande fabrique du marbre et granite en Afrique

Les autorités locales de Sidi Bel Abbés et à leur tête le wali, ont inauguré au niveau de la commune de Sidi Ali Ben Youb (30 km au sud-ouest de SBA), une unité de fabrication de marbre et du granite considérée comme la plus grande usine en son genre à l’échelle de l’Afrique.

Appartenant au groupe Hasnaoui, cette usine nommée ‘Tamstones’ a coûté un investissement de quatre milliards de dinars dont une partie subventionnée par la banque étatique BDL (Banque du développement local) dont son nouveau siège vient d’être inauguré à la route de Zerouala, juste à côté de l’administration du groupe Hasnaoui.

Selon son premier objectif, l’usine est d’une capacité de production de 10.000 mètres carrés des différents types de marbre et granite et emploie à présent 400 travailleurs permanents.

Quant à la matière première, elle provient de quatre carrières sises à Tamanrasset et Ain Gezzam pour une capacité de transformation de pierres de près de 12.000 tonnes par mois afin de subvenir aux besoins locaux.

M. Bekkar