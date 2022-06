<span style='text-decoration: underline;'>Jeux Méditerranéens (Oran-2022)</span>:<br><span style='color:red;'>Inauguration du pôle sportif de Sig</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag a inauguré, mardi, le pôle sportif de la commune de Sig (wilaya de Mascara), baptisé du nom du défunt moudjahid Abdelkrim Kerroum.

Cette infrastructure sportive comprend cinq installations importantes, dont un stade de football d’une capacité de 20.000 spectateurs, disposant d’une pelouse en gazon naturel, de six vestiaires, de quatre salles de contrôle antidopage et de soins, ainsi qu’une salle de conférences, un salon d’honneur, une cafétéria et des restaurants sous les gradins.

Elle comprend également une salle omnisports d’une capacité de 500 places, une piscine olympique avec un bassin de nage de 50 mètres et un bassin d’initiation de 25 mètres, un amphithéâtre de 600 places et une cafétéria, en plus d’un terrain d’athlétisme d’une capacité de 1.000 places assises et d’une pelouse en gazon naturel, selon le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mascara, Lahcen Ladjal.

Cette infrastructure sportive est équipée de 143 caméras de surveillance et dotée d’un parking d’une capacité de 350 véhicules. Ce pôle sportif devra accueillir neuf matchs de football au programme des Jeux méditerranéens Oran-2022, en plus des entraînements des équipes participantes en natation et en water-polo.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, était accompagné des autorités de la wilaya de Mascara et du wali d’Oran et de plusieurs personnalités sportives.