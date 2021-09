<span style='text-decoration: underline;'>Bechar</span>:<br><span style='color:red;'>Inauguration d’un laboratoire vétérinaire régional</span>

Un laboratoire vétérinaire à vocation régionale (Sud-ouest) a été officiellement inauguré mardi à Bechar par les autorités de la wilaya, en présence des responsables du secteur de l’Agriculture et du développement rural.

Cette nouvelle structure de santé animale, qui s’étend 3.890 m2 dont 900 m2 bâtis et qui a nécessité un investissement public de 100 millions de DA au titre des efforts de consolidation de la politique nationale de santé animale et de santé publique vétérinaire pour l’accroissement des productivités agricoles et le développement de la sécurité sanitaire alimentaire dans les régions du sud du pays, est dotée de plusieurs services et salles spécifiques, selon sa fiche technique.

Il s’agit notamment des salles de préparation des échantillons, d’analyse sérologique, de parasitologie, de virologie, d’autopsie, de préparation des milieux, de bactériologie médicale et d’autres services spécialisés, en plus d’une animalerie de 96 m2 et d’un bloc administratif et de chambres d’hôtes, selon le même document.

Implanté au quartier de Bechar-Djedid (Sud de la commune de Bechar) et devant rayonner sur l’ensemble de la région du sud-ouest, ce laboratoire a pour principales missions le diagnostic des pathologies animales et le contrôle de qualité et de salubrité des produits alimentaires d’origine animale destinés à la consommation humaine et de l’alimentation de bétail.

Il a aussi pour mission la sensibilisation et l’éducation sanitaire des éleveurs et des consommateurs en matière de prévention de santé animale et de santé publique vétérinaire, ont indiqué des responsables locaux du secteur.

Des spécialistes et des techniciens spécialisés assureront les missions quotidiennes de cette nouvelle structures de santé animale, appelée à être aussi un outil important d’accompagnement des opérateurs économiques lors d’échanges commerciaux, notamment à l’exportation vers les pays de l’Afrique, ont-ils souligné.