<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM CÉLÈBRE LA JOURNÉE NATIONALE DU MOUDJAHID </span>:<br><span style='color:red;'>Inauguration d’une mairie et visite d’une mosquée</span>

La célébration de la journée nationale du Moudjahid a été marquée hier, à Mostaganem à l’instar des autres régions du pays par la levée des couleurs et la lecture de la fatiha à la mémoire des chouhadas au cimetière d’El Hchem dans la commune de Sayada et la visite de la mosquée « Sidi Youcef » au douar Ouled Dani dans la commune de Saf- Saf.

En effet, le wali, accompagné du P/APW, des autorités civiles et militaires et des représentants de la famille révolutionnaire ainsi que des députés et sénateurs, a présidé la cérémonie de la levée des couleurs et la lecture de la fatiha au dit cimetière. Ensuite, il a visité la dite mosquée dont des dépendances sont en cours de construction. Là, le wali a été accueilli par le directeur de wilaya des affaires religieuses et des talebs qui récitaient à haute voix la poésie « El borda » du Cheikh El Boussiri qui glorifie notre prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui). Ces talebs ont à l’intérieur de la mosquée lu à haute voix la sourate El Rahmane (le miséricordieux). A cette occasion, le wali a, à la demande des fidèles, accordé une subvention devant permettre la construction du minaret de la mosquée et pris la décision de faire asphalter une route de 02 km d’un douar à la route principale permettant ainsi prochainement la facilitation à la population de la circulation. Auparavant, le wali a inauguré la nouvelle mairie de la commune d’Ain Boudinar, composée d’un soussol, d’un rez-de -chaussée et de deux étages. Cette mairie, très spacieuse, comptant plusieurs bureaux, une salle de conférence et un parking, présente une architecture moderne. Indiquons que la visite du wali dans les deux communes Ain Boudinar et Saf-Saf a été très appréciée par les populations dont certains ont exprimé des doléances relatives à la construction d’une école primaire, l’octroi de logements, et l’éclairage public. Le wali, dans ses réponses, a tranquillisé les habitants en leur promettant que tout viendra progressivement. Il convient de préciser que la célébration de la journée du Moudjahid commémore deux grandes dates : l’offensive du Nord constantinois par les Moudjahidines dirigée par Zighoud Youcef, le 20 Août 1955 et la tenue du congrès de la Soummam, le 20 Août 1956. Deux événements catalyseurs de la guerre de libération nationale.

Charef.N