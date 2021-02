<span style='text-decoration: underline;'>Académie de football de Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Inauguration officielle aujourd’hui et Belmadi attendu</span>

Inauguration officielle aujourd’hui et Belmadi attendu

Académie de football de Sidi Bel Abbés : Inauguration officielle aujourd’hui et Belmadi attendu

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé que la cérémonie officielle d’inauguration de l’Académie de formation de Sidi Bel Abbés aura lieu ce lundi matin, 1er février, en présence des autorités locales, à leur tête le wali de Sidi Bel Abbés Mustapha Limani, des personnalités du football, et en présence de Khirredine Zetchi, président de la FAF, et des membres du Bureau fédéral.

Pour rappel, le Centre technique régional (CTR) de Sidi Bel Abbés s’inscrit dans la stratégie de la FAF pour la relance du football national et appuyé par les pouvoirs publics qui ont mis à la disposition de l’instance fédérale des infrastructures pour accueillir ces projets d’avenir. Cette structure accueille une soixantaine de jeunes footballeurs venus de plusieurs régions du pays à la suite d’une large campagne de prospection et qui bénéficieront d’une formation académique de qualité. A signaler que le sélectionneur national, Djamel Belmadi est aussi attendu aujourd’hui et sera hôte de la Mekerra dans cet événement sportif.

B.Didéne