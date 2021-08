<span style='text-decoration: underline;'>Batna</span>:<br><span style='color:red;'>Incendie à la minoterie principale d’Arris</span>

La minoterie principale de transformationet traitement des céréales d’Arris (Batna) a été endommagée dans un incendie qui s’est déclaré mercredi à l’unité publique de production de farine et de semoule, selon un bilan préliminaire de la protections civile.

Le même bilan relève que les unités de la Protection civile, dépêchées sur les lieux, sont parvenues à protéger des flammes les entrepôts de stockage et le pavillon administratif de la même unité. L’incendie a été maîtrisé et les efforts sont déployés pour une extinction totale des flammes a indiqué à l’APS, le directeur local par intérim de la protection civile, le capitaine Abdelmadjid Messaoudane, qui a expliqué que l’opération d’extinction des feux est en phase de ventilation, de refroidissement et de contrôle des zones incendiées.

Le même responsable a ajouté que les causes de l’incendie sont dues, selon les données préliminaires, à une étincelle électrique, et que les enquêtes se poursuivent par les autorités compétentes. Les services de la Protection civile sont intervenues depuis six heures du matin avec 6 unités d’Arris, Menaa, T’kout, Timgad, Chemora et l’unité principale, mobilisant 10 engins d’intervention et plus de 40 éléments de différents grades pour éteindre l’incendie qui s’est déclaré dans les Moulins des Aurès. Le wali de Batna, Toufik Mezhoud, s’est déplacé sur les lieux pour s’enquérir de l’opération d’extinction de l’incendie, selon la page officielle des services de la wilaya sur le réseau social Facebook, soulignant que le chef de l’exécutif local a affirmé qu’au cours de l’arrêt d’activité de l’unité d’Arris, les 1200 quintaux de farine et semoule, produits par jour, seront assurées à partir des minoteries des Ziban de la wilaya de Biskra ou d’autres minoteries à travers le pays.