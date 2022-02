<span style='text-decoration: underline;'>CHU de Bejaia</span>:<br><span style='color:red;'>Incendie au service de neurochirurgie, pas de victimes</span>

Un incendie a ravagé dimanche en début d’après-midi le service de neurochirurgie du CHU Khellil Amrane de Bejaia et affecté celui de chirurgie viscérale mitoyen sans faire de victimes, a-t-on appris auprès de la Direction locale de la santé et de la population (DSP).

Le DSP, Driss Khodja El Hadj, a rassuré qu’ «il n’y a eu ni blessés, ni brûlés ni pertes humaines», rendant hommage au personnel de l’établissement et aux secours de la protection civile, intervenus «efficacement en un temps record», autant pour évacuer les malades loin du lieu du sinistre, que pour sécuriser l’endroit et contenir rapidement les flammes, a-t-il ajouté. Le feu s’est déclenché au sein des installations électriques du 5ème et dernier étage. Il s’est rapidement propagé de l’unité de neurochirurgie vers celle de la chirurgie viscérale, occasionnant ainsi d’importants dégâts matériels et couvrant de suie plusieurs autres services riverains, a-t-on précisé. Dès l’apparition des premières flammes le personnel en place s’est précipité pour sortir les malades en séjour dans ces deux services, réorientés pour le traitement des malades atteints de la covid-19, en les évacuant d’abord vers les unités limitrophes, ensuite vers les structures sanitaires environnantes, notamment l’hôpital Frantz Fanon et la clinique d’accouchement de Targa Ouzemmour. Au total 37 malades ont pu ainsi être mis à l’abri du sinistre et poursuivre leur traitement, ayant été sortis avec leurs respirateurs et les équipements requis pour se faire, a ajouté le DSP. L’incendie a duré moins d’une heure, grâce aux efforts des éléments de la protection civile et la mobilisation générale survenue quasiment instantanément. Tout l’étage a brûlé, mais d’aucuns se félicitent de «la réaction collective qui a permis d’éviter, assurément, des drames», a-t-on observé. La police scientifique, pour sa part, au-delà du cordon de sécurité installé, a immédiatement entamé ses investigations pour déterminer les circonstances exactes à l’origine de ce sinistre. Ils ont été secondés ultérieurement par les membres d’une cellule de crise, mise en place pour auditer les structures affectés et leurs parages et établir rapidement les moyens à mettre en œuvre afin d’entamer les réparations et permettre au CHU de continuer et de poursuivre ses missions sans entraves.