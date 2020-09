<span style='text-decoration: underline;'> El-Oued</span>:<br><span style='color:red;'>Incendie au service néonatal de l’EHS Mère-Enfant «Bachir Bennacer»</span>

Un incendie s’est déclaré mercredi matin au service de médecine néonatale de l’Etablissement hospitalier spécialisé EHS Mère-Enfant «Bachir Bennacer» à El-Oued, sans faire de victimes, selon les premières constatations.

D’après les premiers éléments d’informations livrées par la Protection civile, l’incendie serait dû à un court circuit au niveau des cuisines, avant que les flammes ne gagnent les chambres du service. La protection civile fait état de l’évacuation de 26 bébés vers le Centre anti-cancer, dans une première étape, pour éviter d’être incommodés par la fumée et recevoir les premiers soins, et les interventions de ses éléments se poursuivent. Les autorités de la wilaya se sont aussitôt rendues sur les lieux pour s’enquérir de près de la situation et de l’évolution des opérations de secours et d’évacuation.