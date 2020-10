<span style='text-decoration: underline;'>INTEMPÉRIES À TÉBESSA</span>:<br><span style='color:red;'>Incendie dans un marché, 20 compteurs électriques endommagés</span>

V ingt (20) compteurs électriques ont été endommagés dans un incendie qui s’est déclenché dans un marché couvert du centre ville de Tébessa dimanche soir, consécutivement aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région, a rapporté lundi la cellule de communication des services locaux de la Protection civile (PC).

Selon les premiers constats, une étincelle serait à l’origine du feu, qui a ravagé les 20 compteurs électriques des locaux commerciaux et engendré des dégâts matériels, a indiqué la cellule dans un communiqué, qu»’aucune perte humaine n’est à déplorer». Les services de la Protection civile ont enregistré, par ailleurs, 40 interventions dans la nuit de dimanche à lundi, suite aux fortes précipitations, a-t-on souligné, détaillant que des unités de ce corps constitué ont procédé au pompage d’eau depuis plusieurs habitations inondées à la cité La Rocade et au niveau de la RN 10. Aussi, les sapeurs pompiers ont récupéré des dizaines de véhicules emportés par les crues et évacué des arbres tombés sur un camion et deux véhicules, ajoute le texte. Selon le document, les éléments de la Protection civile, en coordination avec les services de Sonelgaz, ont établi un dispositif de sécurité aux cités «Zitouna» et «Baladia», où des câbles électriques étaient tombés, en attendant l’intervention des équipes techniques de Sonelgaz, a-t-on assuré. Un autre dispositif de sécurité a été mis en place dans certains axes routiers et «points noirs’’, où le niveau des eaux pluviales a atteint 40 cm, souligne-t-on. Des pluies diluviennes accompagnées parfois de rafales de vents et de chute de grêle ont affecté dimanche soir la wilaya de Tébessa, où les services météorologiques prévoient la poursuite des précipitations dans la journée du lundi et appellent à la prudence.